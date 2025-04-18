Україна вводить санкції проти Китаю: чого стосуються ці обмеження

Президент України Володимир Зеленський заявив, що КНР постачає в Росію зброю. До того ж нещодавно в український полон потрапили громадяни Китаю, які воювали на боці росіян.

Які санкції проти Пекіну ввела Україна

Усі ці фактори стали причинами введення санкцій з боку України, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Відповідно до указу президента, Україна затвердила обмеження проти 3 компаній, що зареєстровані в Китаї. Йдеться про:

Beijing Aviation And Aerospace Xianghui Technology Co Ltd;

Rui Jin Machinery Co Ltd;

Zhongfu Shenying Carbon Fiber Xining Co Ltd.

В указі президента також вказано, що Україна проінформує ЄС, США та інші країни про введення цих обмежень і порушить питання про затвердження аналогічних санкцій уже з їхнього боку.

Міністерству закордонних справ України поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів,

– йдеться в указі.

Зверніть увагу! У підсанкційний список увійшли і російські компанії, що, зокрема, виробляють зброю для війни Росії проти України.