Які санкції проти Пекіну ввела Україна
Усі ці фактори стали причинами введення санкцій з боку України, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.
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Відповідно до указу президента, Україна затвердила обмеження проти 3 компаній, що зареєстровані в Китаї. Йдеться про:
- Beijing Aviation And Aerospace Xianghui Technology Co Ltd;
- Rui Jin Machinery Co Ltd;
- Zhongfu Shenying Carbon Fiber Xining Co Ltd.
В указі президента також вказано, що Україна проінформує ЄС, США та інші країни про введення цих обмежень і порушить питання про затвердження аналогічних санкцій уже з їхнього боку.
Міністерству закордонних справ України поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів,
– йдеться в указі.
Зверніть увагу! У підсанкційний список увійшли і російські компанії, що, зокрема, виробляють зброю для війни Росії проти України.