Какие санкции против Пекина ввела Украина

Все эти факторы стали причинами введения санкций со стороны Украины, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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В соответствии с указом президента, Украина утвердила ограничения против 3 компаний, зарегистрированных в Китае. Речь идет о:

Beijing Aviation And Aerospace Xianghui Technology Co Ltd;

Rui Jin Machinery Co Ltd;

Zhongfu Shenying Carbon Fiber Xining Co Ltd.

В указе президента также сказано, что Украина проинформирует ЕС, США и другие страны о введении этих ограничений и поставит вопрос об утверждении аналогичных санкций уже с их стороны.

Министерству иностранных дел Украины проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер,

– говорится в указе.

Обратите внимание! В подсанкционный список вошли и российские компании, которые, в частности, производят оружие для войны России против Украины.