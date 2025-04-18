Серед них, зокрема, Нікіта Джигурда, Юрій Куклачов та Оскар Кучера. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на указ президента.

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Що відомо про нові санкції проти росіян

Раніше СБУ внесла пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних для громадян Росії.

Нові санкції введено у день опублікування указу, тобто 18 квітня.

У списку як фізичні, так і юридичні особи. Про запровадження санкцій проти них проінформують компетентні органи ЄС, США та інших країн.