Серед них, зокрема, Нікіта Джигурда, Юрій Куклачов та Оскар Кучера. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на указ президента.
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Що відомо про нові санкції проти росіян
Раніше СБУ внесла пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних для громадян Росії.
Нові санкції введено у день опублікування указу, тобто 18 квітня.
У списку як фізичні, так і юридичні особи. Про запровадження санкцій проти них проінформують компетентні органи ЄС, США та інших країн.