Допомогає Путіну вбивати цивільних: Зеленський зробив заяву щодо санкцій проти Лукашенка

Президент України Володимир Зеленський прокоментував нещодавно запроваджені санкції щодо лідера Білорусі – Олександра Лукашенка. Як зазначив Зеленський, це лише перший крок.

Що розповів Зеленський щодо санкцій проти Лукашенка?

Україна буде продовжувати свою санкційну політику, про що йдеться у соціальних мережах українського лідера.

Володимир Зеленський Президент України Санкції щодо Лукашенка – це перший крок. Ми будемо це розвивати й зараз працюємо над юридичним базисом для продовження санкційної політики.

Це буде стосуватися не тільки Олександра Лукашенка, а і його оточення, синів тощо. Таку заяву зробив український президент.

Ми будемо слідкувати за всією тією військовою допомогою, яку він дає. Ми не піднімали питання Лукашенка з американською стороною, тому що бачили, що американці налаштовані знайти з ним комунікацію і результат дипломатичним шляхом,

– уточнив Зеленський.

Україна буде "включатися зараз у цей трек" та проговорювати з американцями, що "так не може бути".

Що він підтримує російський режим – не тільки підтримує геополітику Росії, а підтримує війною і допомагає вбивати цивільних. У нас є докази щодо цього. Все це є на мапах, відео, все зафіксовано – як із території Білорусі завдяки ретрансляторам заходили "шахеди",

– додав Володимир Зеленський.

Президент України наголосив, що було завдання ударів по Україні, і були втрати цивільних людей, що є злочином. І зараз Київ буде займатися юридичною складовою цих злочинів.

Зауважте! На сайті ОП нагадали, що санкції проти Лукашенка вже запровадили Євросоюз, США, Японія, Канада, Швейцарія та Нова Зеландія. Причиною запровадження обмежень є систематичне порушення загальновизнаних прав людини, організація репресій державного апарату проти політичних опонентів, а також сприяння російській агресії проти України.

Що ще слід знати про ситуацію щодо санкцій?