Санкції проти Росії вдарили по Фінляндії: у країні закриваються АЗС
- США запровадили санкції проти російських нафтових компаній "Роснефть" та "Лукойл", що призвело до дефіциту пального у Фінляндії.
- Фінська мережа АЗС Teboil, яка належить "Лукойл", планує призупинити роботу, очікуючи на продаж мережі у Фінляндії.
США запровадили санкції роти двох найбільших нафтових компаній Росії – "Роснефть" та "Лукойл". Через це у Фінляндії змушені закривати автозаправні станції.
Чому АЗС зупиняють роботу?
Фінський оператор заправних станцій Teboil заявив у середу, 19 листопада, що планує призупинити свою роботу через дефіцит пального, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.
Станції будуть закриватися поетапно після вичерпання запасів палива,
– повідомили у Teboil.
- Річ у тім, що мережа АЗС належить російській нафтовій компанії "Лукойл".
- А минулого місяця США ввели санкції проти неї через війну Росії в Україні, що й призвело до нестачі пального на фінських автозаправках.
Фінансовий наглядовий орган Фінляндії минулого місяця заявив, що банки та інші фінансові установи країни повинні проявляти обережність у роботі з "Лукойл" та компаніями, які прямо або опосередковано належать їй,
– зазначає видання.
Наразі Teboil очікує продажу мережі "Лукойл" у Фінляндії. Однак, коли це відбудеться і відповідно вплине на постачання пального на АЗС, в компанії не повідомляють.
Варто знати! За даними сайту Teboil, мережа компанії налічує 430 заправок у Фінляндії – це приблизно п’ята частина від загальної кількості АЗС у країні.
Які санкції запровадили США проти "Лукойлу"?
Нагадаємо, що наприкінці жовтня США запровадили нові санкції проти російського нафтового сектору, щоб змусити Москву сісти за стіл переговорів про закінчення війни в Україні, повідомили в Міністерстві фінансів.
Я відчував, що час настав. Ми довго чекали,
– заявив тоді про санкції Трамп.
Під обмеження потрапили:
- нафтові гіганти Росії "Роснефть" та "Лукойл";
- 31 дочірній підрозділ цих компаній.
При цьому міністр фінансів Скотт Бессент наголосив, що США можуть продовжити розширювати санкції за необхідності.
Окрім того, Велика Британія розширила власні санкції проти Росії, додавши "Лукойл" і "Роснефть" до списку підсанкційних компаній.
Важливо! Пізніше, однак, США відтермінували санкції проти "Лукойла" до 13 грудня, щоб дозволити компанії операції, пов'язані з АЗС та продажем міжнародних активів.
Які проблеми у "Лукойла" через санкції?
Акції російського "Лукойла" на Московській біржі різко впали через санкції та складнощі з продажем закордонних активів, втративши близько 9,6 мільярда доларів ринкової вартості.
Також компанія оголосила форс-мажор на родовищі West Qurna-2 в Іраку, одному з найбільших нафтових родовищ світу. Санкції Заходу фактично заблокували роботу "Лукойла" на цьому об’єкті. Через це компанія затримує виплати зарплат понад шість тижнів приблизно 1,3 тисячі працівникам в Іраку.
У відповідь на санкції проти російських нафтових компаній Болгарія та Румунія розглядають націоналізацію активів "Лукойла". Натомість Молдова звертається по термінову допомогу до Румунії, щоб зберегти стабільність постачання нафти.