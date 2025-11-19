Санкції проти Росії вдарили по Фінляндії: у країні закриваються АЗС

США запровадили санкції роти двох найбільших нафтових компаній Росії – "Роснефть" та "Лукойл". Через це у Фінляндії змушені закривати автозаправні станції.

Чому АЗС зупиняють роботу?

Фінський оператор заправних станцій Teboil заявив у середу, 19 листопада, що планує призупинити свою роботу через дефіцит пального, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

Станції будуть закриватися поетапно після вичерпання запасів палива,

– повідомили у Teboil.

Річ у тім, що мережа АЗС належить російській нафтовій компанії "Лукойл".

А минулого місяця США ввели санкції проти неї через війну Росії в Україні, що й призвело до нестачі пального на фінських автозаправках.

Фінансовий наглядовий орган Фінляндії минулого місяця заявив, що банки та інші фінансові установи країни повинні проявляти обережність у роботі з "Лукойл" та компаніями, які прямо або опосередковано належать їй,

– зазначає видання.

Наразі Teboil очікує продажу мережі "Лукойл" у Фінляндії. Однак, коли це відбудеться і відповідно вплине на постачання пального на АЗС, в компанії не повідомляють.

Варто знати! За даними сайту Teboil, мережа компанії налічує 430 заправок у Фінляндії – це приблизно п’ята частина від загальної кількості АЗС у країні.

Які санкції запровадили США проти "Лукойлу"?

Нагадаємо, що наприкінці жовтня США запровадили нові санкції проти російського нафтового сектору, щоб змусити Москву сісти за стіл переговорів про закінчення війни в Україні, повідомили в Міністерстві фінансів.

Я відчував, що час настав. Ми довго чекали,

– заявив тоді про санкції Трамп.

Під обмеження потрапили:

нафтові гіганти Росії "Роснефть" та "Лукойл";

31 дочірній підрозділ цих компаній.

При цьому міністр фінансів Скотт Бессент наголосив, що США можуть продовжити розширювати санкції за необхідності.

Окрім того, Велика Британія розширила власні санкції проти Росії, додавши "Лукойл" і "Роснефть" до списку підсанкційних компаній.

Важливо! Пізніше, однак, США відтермінували санкції проти "Лукойла" до 13 грудня, щоб дозволити компанії операції, пов'язані з АЗС та продажем міжнародних активів.

Які проблеми у "Лукойла" через санкції?