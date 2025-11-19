Укр Рус
19 листопада, 12:53
Санкції проти Росії вдарили по Фінляндії: у країні закриваються АЗС

Ірина Гайдук
Основні тези
  • США запровадили санкції проти російських нафтових компаній "Роснефть" та "Лукойл", що призвело до дефіциту пального у Фінляндії.
  • Фінська мережа АЗС Teboil, яка належить "Лукойл", планує призупинити роботу, очікуючи на продаж мережі у Фінляндії.

США запровадили санкції роти двох найбільших нафтових компаній Росії – "Роснефть" та "Лукойл". Через це у Фінляндії змушені закривати автозаправні станції.

Чому АЗС зупиняють роботу? 

Фінський оператор заправних станцій Teboil заявив у середу, 19 листопада, що планує призупинити свою роботу через дефіцит пального, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

Станції будуть закриватися поетапно після вичерпання запасів палива, 
– повідомили у Teboil.

  • Річ у тім, що мережа АЗС належить російській нафтовій компанії "Лукойл".
  • А минулого місяця США ввели санкції проти неї через війну Росії в Україні, що й призвело до нестачі пального на фінських автозаправках. 

Фінансовий наглядовий орган Фінляндії минулого місяця заявив, що банки та інші фінансові установи країни повинні проявляти обережність у роботі з "Лукойл" та компаніями, які прямо або опосередковано належать їй, 
– зазначає видання. 

Наразі Teboil очікує продажу мережі "Лукойл" у Фінляндії. Однак, коли це відбудеться і відповідно вплине на постачання пального на АЗС, в компанії не повідомляють. 

Варто знати! За даними сайту Teboil, мережа компанії налічує 430 заправок у Фінляндії – це приблизно п’ята частина від загальної кількості АЗС у країні. 

Які санкції запровадили США проти "Лукойлу"? 

Нагадаємо, що наприкінці жовтня США запровадили нові санкції проти російського нафтового сектору, щоб змусити Москву сісти за стіл переговорів про закінчення війни в Україні, повідомили в Міністерстві фінансів

Я відчував, що час настав. Ми довго чекали,
– заявив тоді про санкції Трамп.

Під обмеження потрапили: 

  • нафтові гіганти Росії "Роснефть" та "Лукойл";
  • 31 дочірній підрозділ цих компаній.

При цьому міністр фінансів Скотт Бессент наголосив, що США можуть продовжити розширювати санкції за необхідності. 

Окрім того, Велика Британія розширила власні санкції проти Росії, додавши "Лукойл" і "Роснефть" до списку підсанкційних компаній. 

Важливо! Пізніше, однак, США відтермінували санкції проти "Лукойла" до 13 грудня,  щоб дозволити  компанії операції, пов'язані з АЗС та продажем міжнародних активів. 

Які проблеми у "Лукойла" через санкції? 

  • Акції російського "Лукойла" на Московській біржі різко впали через санкції та складнощі з продажем закордонних активів, втративши близько 9,6 мільярда доларів ринкової вартості.

  • Також компанія оголосила форс-мажор на родовищі West Qurna-2 в Іраку, одному з найбільших нафтових родовищ світу. Санкції Заходу фактично заблокували роботу "Лукойла" на цьому об’єкті. Через це компанія затримує виплати зарплат понад шість тижнів приблизно 1,3 тисячі працівникам в Іраку.

  • У відповідь на санкції проти російських нафтових компаній Болгарія та Румунія розглядають націоналізацію активів "Лукойла". Натомість Молдова звертається по термінову допомогу до Румунії, щоб зберегти стабільність постачання нафти.