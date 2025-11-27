Санкцій проти Росії будуть до кінця війни: в ЄС готують новий пакет обмежень

Україна та ЄС вже обговорюють підготовку до нового 20 санкційного пакету проти Росії. Зокрема йдеться про посилення санкцій проти енергетичної галузі ворога, його тіньового флоту тощо. В ЄС наголошують, що санкції вже працюють і будуть запроваджуватися доти, поки буде потрібно.

Що повинно входити в 20 пакет санкцій проти Росії?

Перший заступник Міністра закордонних справ України Сергій Кислиця зауважив під час Санкційного саміту, що поки Росія відкидає будь-які мирні зусилля, санкції проти неї повинні лише посилюватися, передає 24 Канал.

За його словами, Україна разом із партнерами з Євросоюзу готує пропозиції щодо нового 20 пакету санкцій.

Сергій Кислиця Перший заступник Міністра закордонних справ України Він повинен включати додаткові заходи, спрямовані проти енергетичного сектору Росії, тіньового флоту та компаній, що підтримують агресивний військово-промисловий комплекс, а також тих, хто причетний до викрадення українських дітей.

Важливо жорсткіше контролювати експорт і моніторити ланцюги постачання, адже російські ракети та дрони все ще містять компоненти з окремих юрисдикцій.

Кислиця також додав, що не менш важливим є рішення щодо репараційного кредиту – механізму, який дозволить повною мірою використовувати заморожені російські активи.

Зверніть увагу! В Європі вже обговорюють 20 пакет санкцій, однак до Різдва це питання навряд чи підійматимуть, пише Politico. Ймовірно, що обговорення нових обмежень проти Росії розпочнеться приблизно у січні 2026 року.

Водночас спецпредставник ЄС по санкціях Девід О'Салліван додав, що санкції на сьогодні справді працюють проти Росії. Він наголошує, що зараз вже видно "стрес та напругу в російській економіці".

Девід О'Салліван Уповноважений Євросоюзу із санкційної політики Ми мали 19 пакетів санкцій, в яких ми додатково ввели обмеження на російську нафту та російську енергетику, доходи від енергетики, а також боротьбу з тіньовим флотом, про що ми вже говорили в інших випадках.

Крім того, О'Салліван наголосив про важливість фінансових санкцій, особливо у сфері криптовалют. Він підтвердив, що одним чи двома пакетами санкцій все не закінчиться, це буде безперервний процес, поки триватиме війна.

Це буде постійна робота, яка триватиме. Я сподіваюся, що ми вже багато зробили з 19 пакетами санкцій. І зараз говоримо про 20 пакет. Але повірте мені, доки триватиме ця жахлива війна, буде 21, 22 та 23 пакети,

– каже спецпредставник ЄС по санкціях.

Він також говорить про те, що ЄС хотів би мати більше гнучкості у санкційній політиці, адже зараз обмеження здебільшого ухвалюють великими пакетами, які потрібно довго узгоджувати між усіма країнами-членами.

Відтак деякі країни хотіли б мати можливість швидше додавати окремих людей чи компанії до санкційних списків, не чекати формування великих "пакетів".

Чи готові в ЄС прийняти рішення щодо заморожених російських активів?

Водночас посол ЄС в Україні Катаріна Матернова зазначила, що поки світ говорить про мир, Росія продовжує бити по житлових будинках в Україні. За її словами, Путін розуміє лише силу, а тому санкції – це один із найдієвіших інструментів цієї сили.

Матернова додала, цитуючи американського економіста Ніколаса Малдера, що санкції можуть не діяти швидко, але коли вони скоординовані та довгострокові, вони змінюють параметри всієї економіки агресора.

Катаріна Матернова Пані посол Європейського Союзу в Україні Я дуже сподіваюся, що ми доведемо на практиці здатність дійсно використовувати активи російського центрального банку для забезпечення фінансової стабільності, якої потребує Україна, тому що це буде дуже важливим сигналом, по-перше, для України, по-друге, для Росії, і, по-третє, для всього світу, що ми здатні виконати свої зобов'язання перед Україною і, фактично, змусити Росію заплатити.

Девід О'Салліван також зауважив, що всі в ЄС рішуче налаштовані знайти вихід із ситуації щодо заморожених російських активів.

Існують деякі дуже обґрунтовані занепокоєння з боку наших держав-членів щодо саме правової структури. Це не просто, але я впевнений, що всі рішуче налаштовані знайти спосіб використати ці активи на користь України та знайти вихід із ситуації,

– наголосив він.

Таким чином, є надія, що в найближчі тижні питання щодо цього може зрушитися з місця.

Які нові обмеження варто посилити проти Росії?