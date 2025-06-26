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26 червня, 12:33
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Австралія вдарила санкціями по "Совкомфлоту", "Газпромбанку" та російських артистах

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Австралія запровадила санкції проти 37 фізичних осіб та 7 російських компаній, включаючи "Совкомфлот", "Газпромбанк" та артиста Ярослава Дронова (Shaman).
  • Санкції передбачають замороження активів та заборону на в'їзд до Австралії для підсанкційних осіб та компаній.

Уряд Австралії розширив санкції проти Росії. Нові обмеження торкнуться менеджерів топових російських компаній і популярних артистів.

Хто потрапив під нові санкції Австралії 

Австралія запровадила санкції проти 37 фізичних осіб та 7 російських компаній. Обмеження торкнуться соратників Путіна, які мають економічне чи стратегічне значення, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерства закордонних справ Австралії.

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Під нові санкції Австралії, зокрема, потрапив російський співак Ярослав Дронов, відомий під псевдонімом Shaman. Також у санкційному списку:

  • члени ради директорів топових російських компаній – "Совкомфлоту", "Газпром Нафти", "Газпромбанку";
  • перший заступник генерального директора Всеросійської державної телевізійної і радіомовної компанії (ВДТРК) Антон Златопольський;
  • глава Татарстану Рустам Мінніханов;
  • актор В’ячеслав Манучаров;
  • телеведуча Марія Кисельова та інші артисти. 

Важливо! Усіх підсанкційних росіян і компанії внесли у Консолідований список санкцій Міністерства закордонних справ і торгівлі Австралії.

Які наслідки матимуть санкції для росіян

Для осіб та компаній, які потрапили до оновленого списку, санкції матимуть серйозні наслідки. Найголовніше те, що їхні активи будуть заморожені.

  • Ніхто із підсанкційних осіб не зможе скористатися своїм майном або грошима в Австралії.
  • Усім іншим забороняється передавати фігурантам санкційного списку будь-які активи та діяти в їхніх інтересах. 

Варто знати! Крім того, люди, які потрапили під санкції, більше не зможуть в’їхати до Австралії або перебувати на її території – для них діє заборона на поїздки.