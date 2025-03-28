ЄС готує новий пакет санкцій проти Росії: коли його може представити блок

ЄС готує новий – сімнадцятий – пакет санкцій проти Росії. І це попри заклик Кремля звільнити від обмежень один зі своїх провідних банків Россельхозбанк в обмін на припинення вогню.

Євросоюз готує нові санкції проти Росії

Пропозиції щодо нових санкцій Євросоюз може представити вже на початку літа, пише 24 Канал з посиланням на EU Observer.

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Станом на зараз Європейський Союз розпочав роботу над 17-м пакетом санкцій, але він "перебуває на дуже ранній стадії". Про це повідомили дипломатичні джерела.

Зокрема наразі очікуються пропозиції від Єврокомісії. Вони, ймовірно, будуть представлені на початку літа. Однак одне з джерел видання висловило сумніви щодо таких термінів, адже слід врахувати, "як розвиватимуться мирні переговори США, Росії та України".

Що відомо про Росію та зняття санкцій? 25 березня Росія заявила, що США погодилися допомогти їй зняти низку санкцій щодо продовольства, добрив та судноплавних компаній. У Кремлі сказали, що угода залежатиме від скасування обмежень, зокрема введених проти Россельхозбанку.

Але Брюссель відхилив вимогу Москви зняти санкції із Россельхозбанку, заявивши, що санкції залишаться чинними до "беззастережного виведення" військ Росії з України.

Зверніть увагу! Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що західні санкції проти Москви мають залишатися чинними доти, доки Кремль не припинить війну.