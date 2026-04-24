Санкції точно працюють: у Кремлі визнали вплив західних обмежень на Росію

Санкції проти Росії мають негативний ефект для Кремля. Це зокрема визнала влада країни-агресорки.

Що говорять про санкції у Росії?

Подібну заяву зробив прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков, про що повідомляють російські медіа.

Він визнав, що західні санкції мають негативний ефект. Але Росія нібито вже отримала досвід мінімізації наслідків цих обмежень.

Дмитро Пєсков Прессекретар Путіна Санкції — це погано. І так, знаєте, легковажно говорити — "не страшні" тощо — було б неправильно.

Так Пєсков відповів журналістам у відповідь на запитання про те, чи не є небезпечними для Росії чергові обмеження Євросоюзу.

Нагадаємо! У четвер, 23 квітня, ЄС ухвалив 20-й пакет санкцій проти Росії.

У них звісно, є негативний ефект. Але, по-перше, ми вже набули значного досвіду щодо мінімізації наслідків санкцій і величезного досвіду щодо того, як не переривати роботу в різних напрямках, попри ці обмеження, які ми вважаємо абсолютно незаконними,

– додав Пєсков.

Зокрема Росія у п’ятницю, 24 квітня, вже заявила, що нові санкції Європейського Союзу щодо її нафти та газу зашкодять як країнам, що розвиваються. Також шкода буде нібито самому ЄС. Про це писали у Reuters.

Усе це відбувається на тлі глобальної енергетичної кризи та дефіциту ресурсів, які гостро відчуваються в більшості регіонів світу,

– заявила речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова.

Вона додала, що санкції також загрожують продовольчій безпеці, оскільки вони включають обмеження щодо добрив.

Зверніть увагу! Захарова додала, що Росія планує вжити заходів у відповідь, і вони будуть "жорсткими, розробленими відповідно до інтересів Росії".

Що ще слід знати про санкції проти Кремля?

Нагадаємо, що новий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії містить чимало пунктів. Серед них зокрема обмеження щодо тіньового флоту, банківського сектору тощо.

Також ЄС вже працює над 21-м пакетом санкцій проти Кремля. Таким чином, Європа хоче тиснути на Росію доти, доки та не припинить війну проти України.