У ЄС схвалили чергову порцію санкцій проти росіян, проте головне ще попереду

У Євросоюзі попередньо погодили нові індивідуальні санкції, у тому числі проти росіян. Відповідне рішення ухвалили посли країн ЄС у середу 11 березня, під час засідання Комітету постійних представників (Coreper).

Які санкції схвалили посли ЄС?

Про це повідомив з Брюсселю редактор з питань Європи "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк у своєму дописі в соцмережах.

За його словами, сьогодні вранці представники європейських країн підтримали санкції щодо низки осіб:

19 людей, які причетні до порушення прав людей в Ірані;

групи осіб за дестабілізаційну діяльність у всьому світі;;

кількох осіб, які здійснюють кібератаки; у проти Євросоюзу;

та осіб, які підривають територіальну цілісність України».

Коли можуть затвердити санкції?

Під час затвердження нових обмежень до наявних санкційних списків Євросоюзу можуть включити кілька нових людей, пише "Європейська правда".

Пізніше цього дня посли ЄС мають обговорити персональні санкції проти осіб, які підривають цілісність України.

Мова йде про чинні обмеження, які потребують продовження ще на шість місяців.

Річ у тім, що продовжити санкції необхідно до 15 березня. В іншому випадку обмеження, які ЄС застосував вже до більш як 2 500 людей, перестануть діяти.

Джозвяк зазначає, що продовження санкцій можуть погодити вже сьогодні, 11 березня. Однак більш ймовірно, що посли дійдуть згоди з цього питання у п'ятницю, 13 березня, на своєму наступному засіданні.

Зауважте! Наразі головним противником санкцій проти Росії залишається Угорщина. Вона заблокувала новий 20-й пакет санкцій проти Москви наприкінці лютого, повідомив міністр закордонних справ країни Петер Сіярто. Чи погодиться на продовження санкції Будапешт тепер, наразі невідомо.

Чому Угорщина блокує санкції?