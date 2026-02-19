Жодних поступок Путіну: американські сенатори готові до "пекельних" санкцій

Група американських сенаторів від Демократичної партії вперше відвідали Одесу після початку повномасштабної війни. Побачивши, що відбувається в Україні, вони пообіцяли посилити тиск на Росії після повернення додому.

Що планують сенатори США?

Демократи домагатимуться нових жорстких санкцій проти Кремля в енергетиці та інших законів, щоб досягти припинення війни, пише Reuters.

Ми єдині в тому, що країни, які купують російську нафту та газ – а це Китай, Індія, Угорщина, Бразилія – повинні отримати дуже сильні стимули припинити це. Це спосіб реально вплинути на боротьбу України,

– наголосив сенатор Річард Блументаль.

Американські законодавці наполягатимуть на ухваленні санкцій проти Росії, запропонованих групою сенаторів на чолі з республіканцем Ліндсі Гремом. Він передбачає заходи проти країн, які купують російську нафту, газ та уран.

Також демократи підтримують ухвалення закону про обмеження "тіньового флоту" Москви, за допомогою якого вона експортує нафту до Китаю й Індії та обходить західні санкції.

Ніхто не вірить, що Росія діє добросовісно на переговорах. Тому тиск є ключовим,

– упевнений сенатор Шелдон Вайтхаус.

Важливо! Політики додали, що готові чинити опір президенту Дональду Трампу, якщо той домовиться про мирну угоду з надто великими поступками з боку України. Демократи запевнили, що не ратифікують такі домовленості.

Що відомо про законопроєкт Ліндсі Грема?

Так званий законопроєкт Ліндсі Грема передбачає запровадження тарифів у розмірі 500% для країн, які продовжують купувати енергоносії у Росії. Республіканець вважає, що це підкосить воєнну машину Путіна, яка залежить від нафтогазових доходів, пише The Wall Street Journal.

Документ забезпечить президенту Трампу потужні важелі впливу на такі держави, аби спонукати їх припинити закупівлю дешевої російської нафти, яка фінансує криваву війну Путіна проти України,

– зауважив Грем.

"Пекельні" тарифи можуть увести для таких великих покупців російських енергоресурсів, як:

Китай;

Індія;

Бразилія.

Документ вже отримав підтримку 85 зі 100 сенаторів, але його досі так і не винесли на голосування.

Чому не ухвалюють нові санкції?