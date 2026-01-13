Доходи Росії впадуть ще більше: Швейцарія запроваджує нові санкції

Швейцарія, попри свій нейтральний статус, підтримує санкції проти Росії. Берн запровадив нові обмеження проти "тіньового флоту" Кремля та тих, хто сприяє його роботі.

Які санкції запровадила Швейцарія?

Під нові обмеження потрапило 41 судно, яке допомагає Росії обходити санкції й експортувати нафту, передає 24 Канал з посиланням на повідомлення уряду.

Окрім того, Федеральне відомство економіки, освіти та досліджень Швейцарії оголосило санкції проти 5 осіб та 4 компаній, причетних до функціонування "тіньових" танкерів.