Доходи Росії впадуть ще більше: Швейцарія запроваджує нові санкції
- Швейцарія запровадила санкції проти 41 судна, що допомагають Росії обходити санкції та експортувати нафту.
- Федеральне відомство економіки, освіти та досліджень Швейцарії також ввело санкції проти 5 осіб та 4 компаній, пов'язаних з "тіньовими танкерами".
Швейцарія, попри свій нейтральний статус, підтримує санкції проти Росії. Берн запровадив нові обмеження проти "тіньового флоту" Кремля та тих, хто сприяє його роботі.
Які санкції запровадила Швейцарія?
Під нові обмеження потрапило 41 судно, яке допомагає Росії обходити санкції й експортувати нафту, передає 24 Канал з посиланням на повідомлення уряду.
Окрім того, Федеральне відомство економіки, освіти та досліджень Швейцарії оголосило санкції проти 5 осіб та 4 компаній, причетних до функціонування "тіньових" танкерів.
У "чорний список" потрапили дві компанії з Об'єднаних Арабських Еміратів:
- Nova Shipmanagement LLC-FZ;
- Citrine Marine SPC.
Також обмеження торкнулися в'єтнамської фірми Hung Phat Maritime Trading та російської SeverTransBunker Company Limited.
Серед фізичних осіб, на яких розповсюджуються санкції, – росіяни, азербайджанці та пакистанець:
- Валерій Кільдіяров (Росія);
- Анар Мадатлі (Азербайджан);
- Талат Сафаров (Азербайджан);
- Етібар Ейюб (Азербайджан);
- Муртаза Алі Лакхані (Пакистан).
Нові санкції Швейцарії почнуть діяти з 23:00 години 13 січня за місцевим часом.
Зауважте! Лише у грудні минулого року Швейцарія розширила санкції проти Росії, підтримавши у такий спосіб 19-й пакет обмежень ЄС. Тоді до "чорного списку" Берна потрапили 22 фізичні особи та 42 нові компанії, які причетні до військово-промислового комплексу чи енергетичного сектору Росії, а також фірми, що експлуатують танкери "тіньового флоту", і 116 нових суден.
Які санкції запровадив ЄС?
Нові санкції теж координуються із заходами Євросоюзу. Рада ЄС у грудні запровадила обмеження проти 41 судна "тіньового флоту" та 5 осіб і 4 компаній, відповідальних за його підтримку.
Мета цих заходів – націлити санкції на позаєвропейські танкери, що входять до "тіньового флоту" Путіна, обходять механізм обмеження ціни на нафту або підтримують енергетичний сектор Росії,
– додали в Раді ЄС.
Тоді до санкційного списку потрапили підприємці, пов'язані з російськими компаніями "Роснефть" та "Лукойл" за те, що вони:
- займаються діяльністю у секторах російської економіки, що забезпечують прибутки до бюджету Росії.
- контролюють судна, які перевозять сиру нафту та нафтопродукти, і приховують реальне походження вантажів.
Варто знати! Усі підсанкційні особи не можуть в'їжджати на територію ЄС та Швейцарії, а їхні активи заморозили.
Що відомо про санкції проти "тіньового флоту"?
Євросоюз загалом суттєво розширив санкційний список: під обмеження вже потрапили майже 600 танкерів, які пов’язують із російським "тіньовим флотом".
За словами президента Володимира Зеленського санкції проти "тіньового флоту", який Росія використовує для експорту нафти, зупинили щонайменше 20% цих суден. За його словами, Росія намагається компенсувати втрати, залучаючи нові судна, однак зробити це стає дедалі складніше.
Президент зазначив, що чинні обмеження на морський експорт нафти мають скоротити російські доходи щонайменше на 30 мільярдів доларів. Подальший тиск на "тіньовий флот" здатен ще більше збільшити фінансові втрати держави-агресорки, а отже й обмежити її можливості фінансувати війну.