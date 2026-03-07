США можуть скасувати санкції проти російської нафти
- США можуть скасувати санкції проти російської нафти через дефіцит, спричинений конфліктом на Близькому Сході.
- Міністр фінансів Скотт Бессент повідомив, що подібне скасування санкцій розглядають для стабілізації цін на нафту.
Сполучені Штати можуть скасувати санкції проти іншої російської нафти через тимчасовий глобальний дефіцит нафти, який виник внаслідок загострення ситуації на Близькому Сході.
Відповідну інформацію повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент в етері Fox Business. Про це повідомляє Clash Report.
Яку можливість розглядають США щодо нафти?
Ціни на нафту різко зросли через конфлікт на Близькому Сході, спричинений операцією США та Ізраїлю проти Ірану, тому американська сторона розглядає деякі альтернативні варіанти для розв'язання цієї проблеми.
Через тимчасовий дефіцит нафтової продукції у світі ми також можемо скасувати санкції проти інших російських нафтових компаній,
– заявив Скотт Бессент.
Водночас попри вищезгадані наслідки військової операції на Близькому Сході, американський міністр анонсував найбільшу бомбардувальну кампанію проти Ірану вночі 7 березня, зокрема, по ракетним установкам та заводам.
До слова, раніше Сполучені Штати оголосили про 30-денний дозвіл для Індії на купівлю російської нафти, яка перебуває на танкерах у морі, щоб забезпечити продовження надходження нафти на світовий ринок.
Яка ситуація з нафтою у світі?
Завдяки дозволу США щодо Індії відбулося незначне падіння цін на нафту, раніше зафіксували найстрімкіше тижневе подорожчання нафти, починаючи з моменту повномасштабного вторгнення у 2022 році.
Міністр енергетики Катару Саад аль-Каабі нещодавно попереджав, що країни Перської затоки можуть припинити експорт нафти через конфлікт з Іраном та зростання цін на нафту до 150 доларів за барель.
Euractiv писало, що Європа та Азія будуть змушені конкурувати за обмежені поставки скрапленого природнього газу. Це можливо, якщо криза, яка спричинена ударами проти Ірану, триватиме надалі.