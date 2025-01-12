Санкції США обмежать поставки російської нафти до Китаю та Індії, – ЗМІ

Нові санкції США обмежать експорт російської нафти до Китаю та Індії, змушуючи найбільших клієнтів Москви шукати альтернативних постачальників. Це спричинить зростання цін та витрат на транспортування, водночас скорочуючи доходи РФ, які використовуються для фінансування війни.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Reuters. Нові обмеження спричинять подорожчання транспортування та зміну постачальників.

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Китай та Індія скоротять закупівлі російської нафти

Запроваджені США санкції проти російських виробників нафти та нафтових танкерів обмежать експорт до Китаю та Індії, найбільших покупців російської нафти. Через це нафтопереробні заводи цих країн змушені будуть перемикнутися на постачання з Близького Сходу, Африки та Америки, що призведе до зростання цін на нафту та витрат на транспортування.

Як повідомляє Reuters, під санкції потрапили компанії "Газпром нафта" та "Сургутнефтегаз", а також 183 судна, що перевозять російську нафту. Це стало ще одним кроком у спробі скоротити доходи Кремля, які він використовує для фінансування війни проти України.

За словами аналітиків, ці обмеження значно вплинуть на обсяги експорту російської нафти. Так, частина танкерів доставляла до Китаю близько 900 тисяч барелів сирої нафти щодня, але нові санкції можуть зупинити цей процес.