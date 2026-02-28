Україна ввела санкції проти 10 логістичних та поштових компаній Росії

Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій проти 10 російських транспортно-логістичних підприємств. У списку є й ті, що забезпечують логістичну підтримку армії Росії.

Про відповідне рішення повідомили в Офісі Президента України.

Дивіться також Трамп каже, що хоче скасування санкцій проти Росії після врегулювання війни в Україні

Проти кого ввели нові санкції?

Зеленський 27 лютого ввів в дію рішення РНБО щодо санкцій проти 10 російських транспортно-логістичних компаній. Йдеться про ті, що доставляють вантажі на ТОТ.

У списку обмежень є також приватні фірми, що забезпечують логістикою ворожу армію. Тобто доставляють речі до окупантів та у зворотному напрямку.

Зазначається, що до пакета санкцій увійшли й підприємства, що використовують захоплену інфраструктуру Укрпошти на окупованих територіях.

Там не лише видають пенсії та інші виплати, а й працюють як паспортний стіл, у якому незаконно паспортизують людей і видають повістки,

– йдеться в повідомленні.

Обмеження введені й проти поштових операторів, що створювали канали паралельного імпорту товарів подвійного призначення. Зокрема, електроніку та дрони.

Радник – уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк зазначив, що особливу роль поштові оператори відіграють у доставці мікроелектроніки з-за кордону.

Ненормально, коли з Німеччини можна відправити поштою мікрочип у Москву. Санкції спрямовані й на обмеження цих каналів постачання. Відповідна інформація вже у партнерів,

– пояснив Власюк.

