Санкції тріщать по швах: Британія дозволила пальне з російської нафти

Ескалація війни на Близькому Сході продовжує розхитувати енергетичні ринки й стрімко штовхає вгору ціни на паливо. Велика Британія на цьому тлі вирішила дозволити імпорт дизелю та авіаційного пального, які вироблені за кордоном із російської нафти.

Як діятиме виняток із санкцій?

Раніше Лондон наклав обмеження на ці види пального, але тепер зробив виняток із санкційного режиму, аби підтримати авіакомпанії та домогосподарства, пише Reuters.

Міністерство фінансів Великої Британії поки не коментує рішення. Однак відомо, що ліцензія, видана британською владою, дозволяє постачання пального, якщо воно було вироблене з нафти Росії у третіх країнах.

При цьому від компаній вимагатимуть обов'язково вести усю документацію щодо дизелю та авіапального та звітувати про його імпорт.

Нові правила набувають чинності вже у середу, 20 травня, й діятимуть безстроково. Втім, в уряді зауважили, що регулярно переглядатимуть виняток із санкцій і за потреби можуть змінити умови або зовсім скасувати ліцензію.

Важливо! Окремо Британія у вівторок видала тимчасову ліцензію на морське транспортування скрапленого природного газу з російських проєктів "Сахалін-2" та "Ямал СПГ". Вона діятиме до 1 січня наступного року і також охоплює супутні послуги, зокрема перевезення, фінансування та брокерські операції.

Чому Лондон робить виняток із санкцій?

Пом'якшення санкцій проти Росії Лондон ухвалив після такого ж кроку з боку США. У понеділок Вашингтон продовжив дію винятку, який дозволяє купувати російську сиру нафту, яку транспортують морем, пише Reuters.

Тоді в американському Мінфіні таке рішення пояснили підтримкою країн, які найбільше постраждали від перебоїв із постачанням нафти через війну з Іраном та блокування Ормузької протоки.

Виняток продовжили ще на 30 днів.

Міністерство фінансів США видає тимчасову 30-денну загальну ліцензію, яка надає найбільш вразливим країнам можливість тимчасово отримати доступ до російської нафти, що наразі застрягла в морі. Це продовження забезпечить додаткову гнучкість, і ми працюватимемо з цими країнами, щоб надати подальшу підтримку,

– заявив міністр фінансів Скотт Бессент.

Додамо, що США вже двічі давало дозвіл на продаж російської сирої нафти морським шляхом. Вперше спеціальну ліцензію на це Мінфін видав у березні, коли ціни на нафту різко підскочили.

Важливо! Ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко у коментарі 24 Каналу зауважив, що це дозволило Москві заробляти величезну суму на нафті. За його підрахунками, Росія зможе отримати близько 40 – 45 мільярдів доларів в бюджет, якщо війна в Ірані триватиме, а ціни на нафту будуть високими то до кінця року.

Як Британія страждає від високих цін?

Зростання цін на пальне через війну в Ірані вже позначилося на світовій економіці в цілому та Британії зокрема. Вартість авіаційного пального останніми місяцями різко піднялася, створюючи додатковий тиск на авіакомпанії.

Через це перевізники підвищують ціни на квитки, скорочують кількість рейсів та попереджають про погіршення фінансового становища. У Британії уряд навіть дозволив авіакомпаніям скасовувати та об'єднувати рейси через можливий дефіцит авіапального.

Лондон намагається стримати інфляцію та зменшити навантаження на населення через високі рахунки за енергію, адже вартість життя зростає.

Зауважте! Оприлюднені у вівторок офіційні дані також свідчать про проблеми на британського ринку праці. Кількість вакансій і працівників скорочується, а війна навколо Ірану погіршує економічні перспективи країни.

Яка ситуація в інших країнах Європи?

Інфляція у Європі зростає на тлі ескалації війни в Ірані, яка вже вдарила по енергоринках і логістиці. Найвідчутніше зростання цін фіксують у Німеччині та Іспанії.

У Німеччині споживчі ціни у квітні зросли на 2,9% у річному вимірі. Це найвищий показник із січня 2024 року. В Іспанії, за даними Національного інституту статистики, інфляція прискорилася до 3,5% у квітні. Це найбільший темп зростання з червня 2024 року.

Експерти попереджають, що це може бути не межа. Аналітик банку Berenberg Фелікс Шмідт зазначає, що у разі подальшої ескалації конфлікту в Ірані інфляція в Європі здатна перевищити позначку у 4%, що стане серйозним викликом для економік ЄС.