Мрії Кремля розбилась об санкції: Росію викинули із міжнародних перегонів

Міжнародні санкції за вторгнення в Україну викинули Росію з перегонів за освоєння Місяця. Провідні компанії більше не бажають співпрацювати з Москвою у космічній галузі.

Чому Росію посунули з космічної галузі?

Сьогодні за перше місце у цій сфері змагаються США та Китай, передає 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Дивіться також Нові обмеження готові: ЄС фіналізував 20-й пакет санкцій проти Росії

Пекін планує відправити своїх космонавтів на Місяць у 2030 році. Тоді як у Вашингтона амбіції куди більші – місію на планету хоче висадити вже у 2027 році.

Натомість у Росії космічна галузь, у якій Кремль мріяв вийти в лідери, перетворилась на тягар для бюджету. Цьому сприяли кілька факторів:

Москва витрачає величезні кошти на війну, а космос не в пріоритеті;

галузь страждає від дефіциту технологій та обладнання через західні санкції.

До того ж через санкції від Москви відвернулися міжнародні комерційні замовники. А вони приносили близько 25% усіх фінансових надходжень

На практиці Рссія сьогодні може співпрацювати лише з країнами Азії та Африки, але й там китайські конкуренти успішно забирають останнє,

– говорять у розвідці.

У підсумку у 2025 році бюджет "Роскосмосу" склав усього 4,15 мільярда доларів.

Для порівняння:

бюджет NASA – 25,4 мільярда доларів;

бюджет США на військову космонавтику – 34 мільярди доларів;

бюджет США для космічних метеорологічних програм – 6,6 мільраді;

бюджет китайського CNSA – 20 мільярдів доларів.

Після початку повномасштабної війни в Україні Росії також довелося відмовитися від участі у різноманітних космічних програмах:

співпраця з Європейським космічним агентством у рамках програми ExoMars із пошуку життя на Марсі припинилася;

Німеччина вийшла зі спільного з Росією проєкту "Спектр-РГ" щодо сканування неба;

запуск ракет із космодрому Французькій Гвінеї теж залишився у минулому.

Найкраще підсумував сьогоднішній стан справ у російській космічній галузі директор російської ракетно-космічної корпорації "Енергія" Ігор Мальцєв: "Потрібно перестати брехати самим собі та іншим, що у нас все добре",

– цитує СЗРУ.

Варто знати! До війни NASA планували з Росією спільний проєкт "Вєнєра-Д", який мав запустити міжпланетну станцію для вивчення Венери у 2029 році. Але через санкції американське агентство відмовилося від нього.

Як Росія хоче повернути позиції?

Щоб повернутися на міжнародну арену, Росія прагне заручитися підтримкою США. Тому Москва нібито передала Вашингтону пропозицій, які мали б поліпшити відносини між країнами, повідомили в російському МЗС.

Американцям передані пропозиції щодо усунення цих серйозних бар'єрів на шляху до повноцінного оздоровлення відносин між Москвою і Вашингтоном,

– зазначили у відомстві.

У МЗС Росії говорять, що США, мовляв, отримають "перспективні та вигідні горизонти співпраці", якщо погодяться, у таких сферах:

в енергетиці;

сфері рідкісноземельних металів;

питанні Арктики;

штучному інтелекті;

та космічні галузі.

Що з цього приводу думають у Вашингтоні, наразі невідомо.

Як санкції б'ють по Росії?