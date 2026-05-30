Україна синхронізувала санкції з ЄС: які обмеження ввели для Росії, Білорусі та ОАЕ

Зеленський підписав укази щодо синхронізації санкцій з пакетом від ЄС. Відомо, що під обмеження 120 осіб та організацій.

Синхронізація санкцій з ЄС

Про те, які обмеження вводить Україна, пишуть у пресслужбі президента.

Володимир Зеленський підписав два укази, за якими вступає в дію рішення РНБО щодо синхронізації санкцій з ЄС.

Йдеться про 20-й пакет санкцій від Євросоюзу. Програма обмежень охоплює 120 осіб та компаній. Основний напрямок впливу – російська економіка.

Як зазначається у повідомленні, частина з осіб чи підприємств уже перебуває під санкціями України. Нове рішення від 30 травня стосуватиметься 16 громадян Росії та 31 компанії з:

Росії;

Білорусі;

ОАЕ;

Киргизстану;

Казахстану;

Узбекистану;

окупованих територій України.

Ми продовжуємо синхронізувати санкційні режими з ЄС та партнерами. Очікуємо на подальше посилення тиску на Росію та всіх, хто допомагає їй підтримувати агресію. Вже завершуємо спільну роботу над проєктами наступних санкційних рішень ЄС і партнерських держав, зокрема 21-го пакету санкцій,

– пояснив Владислав Власюк, уповноважений Президента з питань санкційної політики.

Відомо, що під обмеження потрапили фізичні особи, серед яких керівники стратегічних підприємств, бюджетних установ Росії. Також керівники підрозділів російської армії.

Крім того, у санкційному списку є підприємства:

ВПК (воєнно-промисловий комплекс);

виробники РЕБ;

виробники забезпечення й компонентів для дронів;

компанії видобутку нафти, газу й золота.

Також санкції застосували до виробника аерокосмічної продукції та компонентів для дронів – ТОВ "Атлант Аеро", до виробника систем зв'язку та компонентів для ракет/дронів – ТОВ "Ірз-Зв'язок".

Під обмеженнями також компанії з ОАЕ, які постачають верстати й обладнання для лабораторій, хімічну продукцію, запасні частини для комерційних літаків.

Крім того, вплив санкцій буде відчутним для експортера нафти в Білорусі. Зокрема обмежувальні заходи Україна ввела до 3 росіян:

прокурорки Людмили Баландіної;

судді Дмитра Гордєєва;

редакторки та пропагандистки Марії Сіттель.

Рішення пов'язане з безпосередньою діяльністю цих осіб і стосується репресій/ порушень прав людини щодо осіб, які критикували Москву та підтримали Україну, а також поширювали дезінформацію.

Нагадаємо, що раніше президент підписав указ про ратифікацію угоди з ЄС щодо кредиту на 90 мільярдів євро. До того відповідний законопроєкт підтримали у Верховній Раді. "За" проголосували 298 народних депутатів.

Зокрема повідомлялося, що перший транш Україна може отримати вже в червні. Це буде 9,1 мільярда євро. З них 5,9 мільярда витратять на оборону. Ще 3,2 мільярда євро спрямують на підтримку економічної стабільності.