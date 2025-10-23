Укр Рус
23 жовтня, 17:57
Не лише енергетика й фінанси: навіть унітази потрапили під санкції ЄС

Ірина Гайдук
Основні тези
  • ЄС ухвалив 19-й пакет санкцій проти Росії, до якого увійшли заборони на постачання сантехніки, включаючи унітази та біде.
  • Основні обмеження стосуються енергетичного, фінансового та торговельного секторів, зокрема заборона на імпорт російського СПГ з 2027 року та блокування російських платіжних систем "Мир".

У четвер, 23 жовтня, Євросоюз остаточно ухвалив 19-й пакет санкцій проти Росії. До переліку заборонених товарів потрапила навіть сантехніка.

Які товари потрапили під заборону?

У новому пакеті ЄС заборонив постачати до Росії унітази, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Єврокомісії

Окрім того, під заборону потрапила й інша сантехніка, зокрема, біде та зливні бачки. 

Однак виняток, зокрема, зробили на експорт до Москви таких товарів: 

  • душових кабін
  • ванн;
  • раковин;
  • умивальників. 

Разом з тим ЄС у 19-му пакеті розширив заборону на постачання пластмасового брухту, шлангів, труб, синтетичного каучука та ще на чималий список промислових виробів. 

Що відомо про 19 пакет санкцій? 

Однак основні обмеження 19-го пакета санкцій ЄС торкнулися енергетичного, фінансового та торгівельного секторів.

Енергетика

  • Із 1 січня 2027 року ЄС повністю заборонить імпорт російського СПГ.
  • Запроваджується повна заборона на транзакції з компаніями "Роснефть" та "Газпром нефть".
  • До санкційного списку додали ще 117 суден з "тіньового флоту" Росії.
  • Під обмеження потрапили компанії, які допомагали Росії продавати нафту в обхід санкцій.

Фінанси

  • До списку заборонених транзакцій внесено п’ять нових російських банків.
  • ЄС заблокує використання російських платіжних систем "Мир".
  • Під обмеження потрапили чотири фінансові установи з Білорусі та Казахстану.
  • Вперше запроваджені санкції проти криптоплатформ, які допомагають Москві обходити санкції. 

Торгівля

  • ЄС розширив експортні обмеження на товари подвійного призначення та високотехнологічні матеріали, що можуть використовуватися у військовій промисловості.
  • Заборонено також постачання солей, руд, будівельних матеріалів і гумових виробів загальною вартістю близько 155 мільйонів євро.

Важливо! Головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас додала, що новий пакет санкцій спрямований, серед іншого, на російські банки, криптовалютні біржі, організації в Індії та Китаї.

Які ще санкції запровадили проти Росії? 

  • 22 жовтня Міністерство фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій проти російських нафтових гігантів – "Роснафти" та "Лукойлу". Під обмеження потрапили не лише головні компанії, а й 31 їхня дочірня структура, а також низка інших підприємств, що забезпечують роботу російського нафтового сектору. 

  • Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон готовий продовжувати розширювати санкції, якщо це буде потрібно.

  • Водночас державний секретар Марко Рубіо зазначив, що, попри нові обмеження, США не відмовляються від переговорів із Росією.