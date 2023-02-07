Загрозлива ситуація в бюджеті Росії: політолог спрогнозував, чого ще очікувати агресорці

Видання Bloomberg повідомляє, що дефіцит бюджету Росії в січні становить 25 мільярдів доларів. Це сталося через нафтові санкції, тому що напередодні до ембарго на постачання російської нафти доєдналось ембарго на постачання їхніх нафтопродуктів. А від цього Росія зазнає збитків 100 мільйонів євро щодня.

Це дуже загрозлива тенденція для країни-агресорки, адже такі фінансові втрати вона зазнала лише за один місяць. Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович. Він відзначив, що це визнають навіть провладні російські економісти.

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Ситуація буде погіршуватись

Політолог вважає, що ситуація в російській економіці навряд чи буде покращуватись. А скоріше за все погіршиться.

Історія з дефіцитом в російському бюджеті через санкції схожа на історію банком. Якщо ви опиняєтесь в "мінусі" в банку, то ситуація надалі буде тільки погіршуватись ще й з певною прогресією. І її швидкість може бути дуже великою,

– зауважив він.

На його думку, надалі доходи Росії від продажу нафти та газу будуть знижуватись. І їй доведеться консервувати родовища нафти.

"А нафта не газ, який можна просто сплати, що вони і роблять. Нафту треба видобувати, зберігати, транспортувати і продавати. Всього цього Росія зараз робити не може. Тому доведеться консервувати родовища, а це також додаткові витрати з бюджету", – підкреслив Рейтерович.

Він відзначив, що Росія буде змушена це зробити, адже Індія і Китай не зможуть купувати її залишки нафти у тих обсягах, на які вона розраховувала. Вона їм просто не потрібна в таких об'ємах.

"Більш того, вони вже зараз змушують Москву продавати нафту і газ їм зі знижками, майже за ціною собівартості. Далі Росія буде доплачувати, щоб ці країни в неї хоч щось купили", – наголосив експерт.

Санкції обов'язково матимуть ефект, але не одразу

Він нагадав, що економісти ще торік пояснювали, що санкції не працюють з сьогодні на завтра. Вони відтерміновані в часі і обов'язково матимуть ефект, але він почне наростати тоді, коли Росія вичерпає всі контракти підписані у 2022 році. Адже вона з початку війни ще тривалий час постачала газ, зокрема в Європу.

Але потім європейські країни почали відмовлятися від російського газу та нафті. Наприклад, Німеччина мала залежність від 20 до 50%, а до кінця 2022 року вийшла в нуль,

– нагадав політолог.

Він зауважив, що тепер наслідки санкцій б'ють по економіці Росії у 2 аспектах:

вони більше не матимуть "живих" грошей, оскільки контракти добігли кінця;

вони не будуть мати запланованих грошей, тому що ніхто з ними нові контракти у 2023 році підписувати не буде. Можливо, крім Сербії та Угорщини. Але в масштабах Росії – це крапля в морі.

Яка ситуація в економіці Росії: дивіться відео

Все виявилось набагато гірше

"Така катастрофічна ситуація в січні сталася, тому що негативний прогноз, який вони робили щодо гіпотетичних надходжень, не справдився. Все виявилось набагато гірше, ніж очікувалось", – вважає співрозмовник.

Адже, за його словами, дуже швидко європейськи країни знайшли альтернативу – зараз ведуться перемовини з Єгиптом, Ізраїлем, країнами Перської затоки з постачання енергоресурсів.

За рахунок конкуренції ціна в першу чергу на нафту і на газ також мінімум вдвічі менша, ніж та, яку вони прогнозували у своєму бюджеті,

– вважає він.

Політолог зазначив, що той запас, який Путін назвав "кубишка", скоротиться мінімум у два рази до середини року. З такими темпами вони вийдуть в нуль. І Росія буде нездатна забезпечувати свої мінімальні соціальні програми.

"І будемо сподіватись, що рано чи пізно їм не буде вистачати грошей зокрема на утримання величезної армії і ведення війни проти України", – резюмував Ігор Рейтерович.

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