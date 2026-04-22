Санкції проти Росії: з обмежень прибрали важливий пункт щодо нафти Росії
- ЄС погодився на заборону морських послуг для російської нафти, але відтермінував її реалізацію до подальшої координації з країнами G7.
- 20-й пакет санкцій проти Росії також включає заходи проти російського військово-промислового комплексу та поетапну заборону на послуги для російського скрапленого природного газу та криголамів.
Європейський Союз готується погодити 20 пакет санкцій. Мова йде про ті обмеження, які хотіли запровадити ще до роковин вторнення Росії в України у лютому.
Що відбулось з 20 пакетом санкцій проти Росії?
Однак відбулися деякі зміни щодо санкцій, про що пише Reuters.
Читайте також Досі не під санкціями: ГУР розкрило понад 100 підприємств, пов'язаних з виробництвом Су-57
Країни ЄС наразі утрималися від негайного запровадження повної заборони на морські послуги для російської нафти – одного з ключових елементів цього пакета. Посли погодили заборону "в принципі", але відклали рішення щодо її реалізації до подальшої координації з країнами G7.
У разі впровадження така заборона може фактично покласти край механізму цінової стелі G7, який запроваджений у 2022 році, та дозволяв покупцям російської нафти з третіх країн користуватися західними страховими та транспортними послугами, якщо ціна не перевищувала 60 доларів за барель.
Цього року коаліція країн G7 і союзників знизила цю межу до 44,10 долара за барель, але не за участі США.
Нагадаємо! 20-й пакет також спрямований проти російського військово-промислового комплексу, зокрема виробництва дронів, "тіньового флоту", а також передбачає поетапну заборону на послуги для російського скрапленого природного газу та криголамів.
Зокрема у середу, 22 квітня, посли країн Європейського Союзу запустили письмову процедуру для схвалення 20-го пакета санкцій проти Росії, а також виділення 90 мільярдів євро кредиту для допомоги України. Про це повідомили у медіа Суспільне.
Очікується, що письмова процедура завершиться у четвер, 23 квітня, в другій половині дня.
Що відомо про кредит для України?
- Раніше повідомляли, що Україна отримає перший транш кредиту від Європейського Союзу вже у другому кварталі 2026 року. Мова йде про травень або червень.
- Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 21 квітня, повідомив, що Україна виконала всі умови, які необхідні для отримання кредиту. Він додав, що кошти посилять всю Європу.