Росія втрачатиме по 50 мільярдів доларів на рік через санкції Трампа, – Зеленський

Розвідка вже дала перші оцінки щодо впливу нових санкцій. Передбачають, що санкції проти "Лукойла" та "Роснафти" вдарять по бюджету Росії, також очікують наступних кроків від партнерів.

Дані розвідки про вплив санкцій США на Росію

Українська розвідка фіксує суттєві збитки Росії від уже застосованих обмежень щодо нафтових компаній, повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

За словами Президента, якщо у цьому напрямку продовжити тиснути на Москву, то втрати від санкцій становитимуть не менше 50 мільярдів доларів на рік. Проте для потужнішого удару необхідні наступні кроки:

Налагоджений регулярний обмін даними з ключовими державами щодо російських осіб і схем, які заслуговують на застосування санкцій;

Мають бути також повністю реалізовані заходи щодо російського танкерного флоту;

Китай має долучитися до зусиль заради зупинки військової машини Путіна.

Яких ще ударів від санкцій зазнає Росія?

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначив, що "Лукойл" почав активно продавати свої міжнародні активи, передає 24 Канал.

Триває активний продаж на Балканах, у Румунії, Болгарії. Там досить велика інфраструктура. Мовиться про заправки, наливні термінали, сховища нафтопродуктів.

Спільно "Лукойл" і "Роснафта" – це 55% видобутку і продажу нафти. Разом з третьою, четвертою компаніями, щодо яких санкції вже є давно, це 80 – 85%. Це дуже багато. Трамп дійсно ввів дуже дієві та жорсткі санкції,

– пояснив економіст.

Санкції запроваджені не лише проти великих материнських компаній, але дочірніх, яких є 35. "Лукойл" почав дуже активно позбавлятися цих компаній. Це ознака того, що це потужний тиск.

Крім того, є два великі нафтопереробні заводи, які формально входили в структуру "Роснафти", але з 2022 року повністю в управлінні німців. Є чітке підтвердження Держдепу, що на них ці санкції не розповсюджуються.

Ще один момент, який демонструє, що це дійсно дієві речі – ситуація з нафтою марки Brent. Це індикативна нафта, яка показує, що відбувається на ринку нафти в цілому. До оголошення санкційних обмежень нафта марки Brent коштувала 60 доларів за барель. Сьогодні – 64 долари. Тобто світовий ринок на 4 – 4,5 долари підняв ціну на нафту.

Що відомо про санкції від США?