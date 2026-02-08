Без цього росіяни не зможуть виготовляти ракети і дрони: Україна ввела нові обмеження

Напередодні Володимир Зеленський підписав два нові укази. Вони стосуються санкцій – проти постачальників компонентів і власне виробників російських ракет і дронів.

Що відомо про нові санкції?

Окрім того, обмеження спрямовані проти російського фінансового сектору. Деталі розповів сам президент у телеграм-каналі.

Дивіться також Росія втратила більше, ніж визнає: інтерв'ю авіаексперта про проблеми Путіна з ракетами й літаками

Нагадаємо, у ніч на суботу, 7 лютого, ворог завдав чергового масованого удару по Україні, запустивши понад 400 дронів і майже 40 ракет різних типів.

Однак виробництво цієї зброї було б неможливим без іноземних критичних компонентів, які росіяни продовжують отримувати в обхід санкцій.

І саме проти таких компаній – постачальників компонентів і виробників ракет та дронів – запроваджуємо нові санкції,

– наголосив Зеленський.

Окрім того, інший указ стосується заходів проти російського фінансового сектору. У списку є компанії, через які оплачують постачання компонентів для російських ракет і дронів.

Також санкції запроваджено проти структур, що забезпечують російський крипторинок і майнінг.

Зверніть увагу! Частина цих рішень увійде до 20-го пакету санкцій Євросоюзу. За словами президента, робота над ним уже на фінальній стадії.

Нагадаємо, напередодні Зеленський підписав указ про нові санкції проти компаній, що обслуговують російський тіньовий флот і перевозять підсанкційну нафту.

Як ЄС бореться з реекспортом?