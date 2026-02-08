Без этого россияне не смогут изготавливать ракеты и дроны: Украина ввела новые ограничения
- Зеленский ввел новые санкции против поставщиков компонентов и производителей российских ракет и дронов.
- Санкции также направлены против российского финансового сектора и структур, обеспечивающих крипторынок и майнинг.
Накануне Владимир Зеленский подписал два новых указа. Они касаются санкций – против поставщиков компонентов и собственно производителей российских ракет и дронов.
Что известно о новых санкциях?
Кроме того, ограничения направлены против российского финансового сектора. Детали рассказал сам президент в телеграмм-канале.
Напомним, в ночь на субботу, 7 февраля, враг нанес очередной массированный удар по Украине, запустив более 400 дронов и почти 40 ракет различных типов.
Однако производство этого оружия было бы невозможным без иностранных критических компонентов, которые россияне продолжают получать в обход санкций.
И именно против таких компаний – поставщиков компонентов и производителей ракет и дронов – вводим новые санкции,
– подчеркнул Зеленский.
Кроме того, другой указ касается мер против российского финансового сектора. В списке есть компании, через которые оплачивают поставки компонентов для российских ракет и дронов.
Также санкции введены против структур, обеспечивающих российский крипторынок и майнинг.
Обратите внимание! Часть этих решений войдет в 20-й пакет санкций Евросоюза. По словам президента, работа над ним уже на финальной стадии.
Напомним, накануне Зеленский подписал указ о новых санкциях против компаний, обслуживающих российский теневой флот и перевозящих подсанкционную нефть.
Как ЕС борется с реэкспортом?
Представитель ЕС по вопросам санкций Дэвид О'Салливан прокомментировал их эффект накануне четвертой годовщины полномасштабного вторжения. По словам чиновника, блок поставил себе цель убедить другие страны не позволять перепродажу европейских товаров в Россию, особенно компонентов, которые могут быть использованы для военных целей.
Более того, пока якобы удалось достичь определенных результатов в предотвращении прямого реэкспорта через Центральную Азию, Кавказ, Турцию, Сербию и ОАЭ, а также "в меньшей степени" – через Малайзию.