Під ударом не лише Іран: нові санкції США зачепили Китай і Білорусь

США запровадили нові санкції проти фізичних осіб та компаній за допомогу Ірану. Їх звинувачують у сприянні в закупівлях зброї та в проведенні фінансових операцій для Тегерану.

Кого торкнулися нові санкції США

Про запровадження обмежень повідомив Державний департамент США у своїй заяві.

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За даними Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC), нові санкції торкнулися 13 осіб та компаній.

Дев'ять фігурантів санкційного списку – громадяни та фірми з Китаю і Гонконгу. США підозрюють, що вони допомагали організовувати закупівлі озброєння для Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) та іранських збройних сил, зокрема переносних зенітно-ракетних комплексів.

Під обмеження у тому числі потрапила зареєстрована в Гонконгу компанія, яка діяла під прикриттям тіньової банківської мережі Ірану.

Крім того, Держдеп США запровадив санкції проти 2 компаній та 2 осіб з Ірану і Білорусі. За даними Вашингтона вони теж були задіяні у схемах з постачання зброї Ірану.

Ці санкції стали продовженням наших дій від 8 травня 2026 року, спрямованих на порушення роботи мереж закупівель, що підтримують військові програми Ірану та послаблюють його можливості здійснювати військову діяльність у регіоні,

– наголосили у США.

У США також запевнили, що й надалі використовуватимуть усі доступні механізми для протидії діям Тегерана, щоб не допустити відновлення ним програм, "пов'язаних із поширенням чутливих технологій".

Сполучені Штати продовжують підтримувати максимальний тиск на Іран і вживати заходів, щоб позбавити КВІР та уряд Ірану доступу до ресурсів, які підтримують їхню дестабілізуючу діяльність, – йдеться у заяві.

Зауважте! Відповідно до резолюції Ради Безпеки ООН №1929, держави-члени Організації повинні запобігати постачанню, продажу чи передачі Ірану звичайних видів озброєнь, зокрема переносних зенітно-ракетних комплексів.