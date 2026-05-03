Китай проти США: чому в Пекіні ігнорують санкції Трампа та що наказали місцевим компаніям

Китай відмовився дотримуватись санкцій Америки щодо НПЗ, які пов'язані з іранською нафтою. У Пекінні впевнені, що обмеження Трампа порушують міжнародні норми, тож не враховувтимуть їх.

Що відомо про рішення Китаю щодо американських санкцій?

Про те, чому Пекін проти обмежень Трампа, пише Bloomberg.

Ще минулого місяця США запровадили санкції проти нафтопереробного заводу Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery Co. та ще кількох приватних підприємств із переробки ресурсу. Для китайських компаній ці обмеження стали причиною заморожування активів, заборон на угоди.

У суботу, 2 травня, у Міністерстві торгівлі Китаю зробили заяву. У повідомленні йшлося про те, що:

санкції США незаконно обмежили торгівлю Китаю з третіми країнами;

санкції порушують міжнародні норми.

Відтак уряд наказує компаніям не забезпечувати виконання санкцій щодо 5 національних НПЗ. Саме ці 5 заводів опинилися під обмеженнями через продаж іранської нафти.

Китайський уряд послідовно виступає проти односторонніх санкцій, які не мають дозволу Організації Об'єднаних Націй та підґрунтя для міжнародного права, – зазначили в міністерстві.

Зокрема відомо, що в наказі Китаю для місцевих бізнесів йдеться про "заборону визнання, виконання та дотримання санкцій".

Як результат, "скасування" американських санкцій має пом'якшити наслідки для Пекіну.

Що відомо про імпорт нафти з Ірану та становище Китаю?

Китай як один із найбільших імпортерів ресурсу має очевидні наслідки для ринку на тлі війни в Ірані. Можливий дефіцит змушує країну шукати рішення. Так, Пекін регулярно імпортує російську та іранську нафту.

Як пише Reuters, протягом березня 2026 року Китай імпортував рекордні 1,8 мільйона барелів іранської нафти на добу. Це пов'язано з тим, що навіть у кризу, держава має на меті підтримувати звичні обсяги виробництва на високому рівні.

Зауважте! Імпорт в 1,8 мільйона барелів на добу – це майже 90% усього експорту Тегерана до Китаю.

Водночас санкції США щодо судноплавства з Тегерану, які діють від 13 квітня, уже найближчим часом можуть створити не дуже оптимістичний сценарій для китайців.

Через війну на Близькому Сході та як наслідок високі ціни на нафту, у Китаї ціни на внутрішньому ринку теж стрімко пішли вгору. Попри те, що уряд намагається контролювати показники – ринки не встигають реагувати на зміни.

Дохід від переробки ресурсів уже на найнижчому рівні за рік. Деякі показники мають від'ємні значення.

Зокрема обмеження США щодо китайських НПЗ – теж мають вплив. Як зазначають експерти, це може посилити обачність покупців нафти, але повністю не зупинить процес торгівлі.

Так, через кілька місяців загальна ситуація може суттєво позначитись на поставках нафти до Китаю.

Які наслідки мають війна в Ірані та блокування Ормузької протоки?

В інтерв'ю для 24 Каналу інвестиційний банкір та економіст Сергій Фурса пояснив, що через обмеження Ормузу вже зараз можна говррити про дефіцит газу, нафти та авіаційного пального.

За словами експерта, цього літа Україна, Європа та весь світ загалом відчують дефіцит добрив. Не вистачатиме також засобів протидії колорадським жукам. Рослини не буде чим захищати. І якщо до липня Ормузьку протоку не розблокують – буде серйозний удар по врожаю.

Також через тривалу блокаду Ормузу ціни на пальне не зменшуються, бензин дорожчає і в країнах посилюється інфляція. Експерт наводить аналогію: "Це як метастази від того, що відбувається довкола Ормузької протоки. Зараз вони розповсюджуються по світовій економіці, але організм це ігнорує. А потім раптом виявиться, що вже умовно четверта стадія. Сьогодні все йде до того".

Раніше також стало відомо, що через тривалу війну на Близькому Сході у червні частина країн може зіштовхнутися із дефіцитом нафти. Як зазначає Компанія ConocoPhillips критичну нестачу відчують лише деякі держави. Однак загальна ситуація ускладнюється через те що Ормузька протока досі заблокована.