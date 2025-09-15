Відомо, що США запропонують G7 посилити тиск на Росію, зокрема буде перелік пропозицій щодо санкцій. Йдеться про вторинні тарифи до 100%, створення механізму для конфіскації заморожених російських активів, обмеження для банків Росії тощо.

Які нові санкції США хочуть ввести проти Росії?

Наразі відомо, що приблизно 300 мільярдів доларів російських заморожених активів знаходиться в Європі, а в США хочуть запропонувати використовувати їх для України, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Читайте також Стала "проблемною дитиною Європи": що відбулося з Францією за президентства Макрона

Крім того, пропозиція США включатиме ще й необхідність запровадити від 50% до 100% вторинних тарифів на Китай та Індію.

Також йдеться і про обмежувальні заходи на імпорт та експорт для того, щоб скоротити потік енергоресурсів Росії та зупинити передачу технологій подвійного призначення для росіян.

Зверніть увагу! Пропозиція для G7 передбачає санкції проти тіньового флоту російських нафтових танкерів, мереж, що забезпечують торгівлю, компанії "Роснєфть", заборону на страхування морських перевезень, а також обмеження для організацій, що підтримують російський оборонний сектор, регіональних банків Росії та сервісів у сфері ШІ та фінтеху в особливих економічних зонах Росії.

Однак для того, щоб запровадити більш жорсткі санкції потрібна підтримка всіх членів Євросоюзі. А відомо, що певний перелік країна Європи, зокрема Угорщина, блокують обмеження проти енергетичного сектору Росії.

Що відомо про жорсткі санкції проти Росії?