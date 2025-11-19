Дедлайн близько: Росія квапиться з нафтою для Індії до нових санкцій США

Танкери з мільйонами барелів сирої нафти від підсанкційних російських компаній "Роснефть" та "Лукойл" прямують до Індії. Росія намагається прискорити постачання сировини на тлі наближення дії санкції США.

Чому Росія поспішає доставити нафту?

Танкерам потрібно встигнути до п'ятниці, 21 листопада, коли санкції почнуть діяти, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Втім, за даними моніторингових компаній, щонайменше 7,7 мільйона барелів російської нафти Urals, пов’язаної з "Роснефть" та "Лукойл", мають досягти портів Індії вже після цієї дати. А це, своєю чергою, ставить під сумнів, чи зможе вантаж безперешкодно розвантажитися у визначені терміни.

Більшість танкерів прямують до двох індійських нафтових компаній:

до нафтопереробних заводів Reliance Industries Ltd. у Джамнагарі;

та до порту Вадінар, що належить Nayara Energy Ltd., пов’язаній з "Роснефтью".

Дати поставок коливаються між кінцем листопада та груднем, а маршрути при цьому можуть змінюватися під час подорожі судна.

З п’ятниці під санкції потраплять чотири найбільші російські виробники, які забезпечують до 80% експорту до Індії, залишаючи контрагентів під ризиком вторинних обмежень,

– зазначає видання.

Тим часом трейдери уважно стежать за постачання підсанкційної російської нафти до Індії, щоб оцінити попит на альтернативні джерела.

Важливо! Якщо танкери з російською нафтою не встигнуть до 21 листопада, вони можуть застрягти біля узбережжя Індії в очікуванні подальших рішень. Їм, ймовірно, доведеться перевантажувати сировину на інші танкери або перенаправляти до нових портів, зокрема біля Малайзії або навіть Китаю.

Які компанії відмовилися від російської нафти?

Нагадаємо, що наприкінці жовтня США запровадили санкції проти нафтових компаній Росії. Після цього п’ять із семи індійських НПЗ оголосили про повну зупинку прийому російської нафти після 21 листопада. Раніше вони забезпечували дві третини імпорту з Москви для Індії цього року.

Мова йде про такі великі компанії:

Reliance Industries Ltd.;

Hindustan Petroleum Corp. Ltd.;

Bharat Petroleum Corp. Ltd.;

Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd.;

та HPCL-Mittal Energy Ltd

Лише дві індійські нафтопереробники все ж придбали російську нафту на грудень – Indian Oil Corp. та Nayara Energy Ltd.

За словами джерел, Indian Oil Corp. придбала близько 3,5 мільйона барелів нафти ESPO. Їх мають доставити у грудні на східне узбережжя Індії, пише Reuters.

Однак IOC зробила замовлення у постачальників, на яких не поширюються нові санкції США.

А от Nayara продовжує повністю покладатися на російську нафту, оскільки компанія частково належить "Роснефті".

Що говорять у США про російську нафту для Індії?