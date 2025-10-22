Велика Британія "зробила виняток" із санкцій для дочірніх компаній "Роснафти", – ЗМІ

У середу Велика Британія видала спеціальну ліцензію. Вона дозволяє компаніям співпрацювати з двома німецькими дочірніми підприємствами підсанкційного російського нафтового гіганта "Роснафти".

Що відомо про "послаблення" санкцій?

Річ у тім, що вони перебувають під контролем німецької держави, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

У виданні нагадали, що минулого тижня Велика Британія оголосила про нові санкції проти "Роснафти" та "Лукойлу" – двох найбільших нафтових компаній Росії. Лондон звинуватив їх у фінансуванні кремлівського вторгнення в Україну.

У середу Велика Британія заявила, що дозволяє компаніям і банкам продовжувати співпрацю з Rosneft Deutschland GmbH та RN Refining & Marketing GmbH, які перебувають під контролем німецької держави до березня наступного року.

Берлін узяв під контроль ці нафтопереробні заводи для забезпечення енергопостачання після російського вторгнення, використавши юридичний механізм під назвою "довірче управління" (trusteeship). Його потрібно поновлювати кожні шість місяців.

Німеччина вперше запровадила це довірче управління у вересні 2022 року – невдовзі після повномасштабного вторгнення Росії,

– йдеться у тексті.

Зауважте! Цей механізм дозволяє уряду Німеччини керувати частками "Роснафти" в ключових нафтопереробних заводах – PCK Schwedt, MiRo та Bayernoil.

Що відомо про санкції, які запровадила Велика Британія?

Велика Британія розширила список санкцій проти Росії 15 жовтня. Зокрема під обмеження потрапили нафтові гіганти "Роснєфть" і "Лукойл". Про це йдеться на сайті британського уряду.

Санкції проти "Роснєфті" та "Лукойла" зумовлені тим, що вони "надають підтримку уряду Росії". Корпорації ведуть свій бізнес у галузі яка має стратегічне та економічне значення для Москви.

Зверніть увагу! Санкції запровадили й проти індійської "дочки" "Роснєфті" – компанії Nayara Energy.

