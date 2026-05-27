Ухилення від санкцій під ударом: як Україна допомогла Британії викрити російські криптосхеми

Нові санкції Великої Британії б'ють по фінансових мережах, які Росія використовує для зовнішніх розрахунків в обхід обмежень. Під санкційний удар потрапили й лідери та архітектори російського тіньового крипторинку.

Що передбачає новий пакет санкцій проти Росії?

Під санкції потрапили криптобіржі й "мережа А7", які допомагають Росії обходити західні обмеження. Україна доклала зусиль, аби посилити тиск на агресора. Про це 24 Каналу відомо з коментаря уповноваженого Президента України з питань санкційної політики Владислава Власюка.

Зокрема, створену за підтримки Кремля "мережу А7" використовували для фінансування військових закупівель та обробки нафтових грошей. Тільки за 2025 рік через неї прокрутили понад 90 мільярдів доларів, що дорівнює половині річних воєнних витрат Росії.

Владислав Власюк, уповноважений Президента України з питань санкційної політики Частина рішень у цьому пакеті базується на матеріалах і пропозиціях, які українська сторона, зокрема НБУ, передавала британським партнерам у межах санкційної координації. Ми продовжимо тиснути на кожну транзакцію та особу, що фінансує агресію проти України або фасилітує заборонені транзакції.

За словами Владислава Власюка, під британські санкції потрапили наступні криптобіржі, які обслуговують російські потреби:

Грузинська криптобіржа Rapira Group LLC , орієнтована на російський ринок, пов'язана з мережею A7 та інтегрована з російськими банками під санкціями США (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Промсвязьбанк); проводить операції з біржами Garantex (Grinex) і Bitpapa на десятки мільйонів доларів, не потребує обов'язкової верифікації й підтримує рублеві перекази; фактично виконує роль запасної криптоінфраструктури для Росії та обходу санкцій;

, орієнтована на російський ринок, пов'язана з мережею A7 та інтегрована з російськими банками під санкціями США (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Промсвязьбанк); проводить операції з біржами Garantex (Grinex) і Bitpapa на десятки мільйонів доларів, не потребує обов'язкової верифікації й підтримує рублеві перекази; фактично виконує роль запасної криптоінфраструктури для Росії та обходу санкцій; Зареєстрована в Сальвадорі ABCeX – криптоплатформа з обігом близько 11 мільярдів доларів, яка дозволяє обмінювати рублі на криптовалюту поза традиційними банками – через P2P (від людини до людини) і готівку; має мережу офісів у Росії та працює через місцеві банки; після блокування Garantex стала одним із майданчиків, що перехопив частину інфраструктури біржі;

– криптоплатформа з обігом близько 11 мільярдів доларів, яка дозволяє обмінювати рублі на криптовалюту поза традиційними банками – через P2P (від людини до людини) і готівку; має мережу офісів у Росії та працює через місцеві банки; після блокування Garantex стала одним із майданчиків, що перехопив частину інфраструктури біржі; Грузинська криптобіржа Aifory LLC, що проводить платежі у форматі "рубль – криптовалюта" для обходу санкцій, тісно пов’язана з підсанкційним Garantex та іранською платформою Abantether, з якою обіг становить близько 2 мільйонів доларів у крипті, а також інші біржі, які росіяни використовують для уникнення обмежень.

Також обмеження Великої Британії спрямовані проти лідерів російського тіньового крипторинку. Уповноважений Владислав Власюк говорить, що до санкційного списку увійшли співзасновник підсанкційної біржі Garantex та платформи Exved Сергій Менделєєв, який роками вибудовував схеми обходу санкцій, та топменеджери групи компаній "А7". Йдеться про заступників гендиректора Ігоря Горіна та Ірину Акопян, а також пов'язаного з цією мережею громадянина Ізраїлю Лірана Коена.

Санкції наклали й на державні структури Киргизстану – Eurasian Savings Bank та Virtual Asset Issuer.

Про новий пакет санкцій уряд Великої Британії оголосив 26 травня, прагнучи припинити використання Росією тіньових фінансових схем для обходу наявних правових обмежень та випередити російську тактику ухилення.

Які ще шляхи Росія використовує для обходу санкцій?

Щоб виробляти зброю, Росія обходить санкції ЄС через Азію й отримує європейське обладнання для свого військового виробництва. Україна відстежує потоки підсанкційних товарів через Гонконг та активізацію експорту верстатів із числовим програмним керуванням (ЧПК) через Кавказ та Центральну Азію.

Зокрема, через Гонконг відбулося постачання в Росію товарів щонайменше на 47 мільйонів євро за період з січня 2024 року до лютого 2025 року. Йдеться про обладнання та електронні компоненти.

Існують підстави вважати, що підсанкційні товари потрапляють до Росії й через Узбекистан і Казахстан. Україна закликала Європейський Союз ширше застосовувати механізм протидії обходу санкцій через треті країни.