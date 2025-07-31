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31 липня, 13:34
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Крав у своїх: начфін бригади ЗСУ привласнив мільйони гривень, призначені для фронту

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Начальник фінансово-економічної служби бригади ЗСУ привласнив кошти, призначені для закупівлі нових дронів, організувавши схему з завищенням цін за допомогою свого приятеля.

  • Підозрюваним повідомлено про підозру за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України, їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

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Служба безпеки України спільно з Бюро економічної безпеки викрили мільйонну оборудку на Київщині. Начальник фінансово-економічної служби однієї з бригад ЗСУ привласнив кошти, призначені для закупівлі бойових дронів.

Яку схему організував начфін?

Мова йде про безпілотні авіаційні комплекси, які закуповували для українських оборонців на Краматорському напрямку, повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ

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За даними служби, ці дрони українські військові використовують для аеророзвідки, а також коригування артилерійського вогню по штурмових групах росіян. Саме на них вирішив нажитися начфін бригади. 

  • Як показало слідство, підозрюваний організував оборудку за допомогою свого приятеля.
  • Він уклав кілька договорів на закупівлю дронів за завищеними цінами з підприємством товариша.
  • Лише в одному із підтверджених епізодів начфін з приятелем нажилися на безпілотниках у сумі близько 2 мільйонів гривень. 

Важливо! За вкрадені кошти, як повідомили в СБУ, можна було купити ще кілька оптових партій розвідувальних дронів, необхідних ЗСУ. 

Що загрожує начфіну за розкрадання коштів? 

Правоохоронці провели судово-медичну експертизу, яка підтвердила розкрадання коштів начфіном. 

Окрім того, під час обшуків у його будинку та на місці служби виявили документи, які підтверджують шахрайську схему. 

СБУ та БЕБ викрили начфіна бригади ЗСУ, який розкрадав кошти на закупівлі дронів / СБУ

На підставі зібраних доказів начфіну бригади та його спільнику-підприємцю повідомлено про підозру за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем)., 
– заявили у СБУ. 

Наразі правоохоронці продовжують розслідування й встановлюють всі обставини злочину, щоб притягнути винних до відповідальності. 

Важливо! За махінацію з коштами для ЗСУ начфіну бригади і його спільнику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.