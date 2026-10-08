План тотального блекауту: як Росія хоче відрізати наші мегаполіси від світла та води

Ворог розробив нову цинічну стратегію, щоб занурити українські мегаполіси у суцільну темряву та холод. Цей розрахунок уже лежить на столах російського командування і частково втілюється в життя.

Які об'єкти опинилися під найбільшим прицілом

Журналісти-розслідувачі отримали доступ до аналітичної довідки, яка детально описує наміри агресора знищити до 90% електро- та теплопостачання у великих містах. Головними мішенями цієї зими визначені жителі Києва, Харкова та Одеси, про що йдеться у розслідуванні журналістів проєкту "Схеми" (Радіо Свобода).

Зверніть увагу! Росіяни планують бити не лише по підстанціях, а й по критичних вузлах атомних електростанцій (Рівненської, Хмельницької та Південноукраїнської), щоб відрізати їх від загальної мережі. Крім того, у документі прописані удари по водоканалах, очисних спорудах та звичайних котельнях у спальних районах.

"Через близькість до житлових районів застосування інших типів озброєння може призвести до втрат серед мирного населення", – цинічно зазначають автори російського плану, фактично підтверджуючи готовність до терору проти цивільних.

Скільки зброї ворог накопичив для цих атак

Для реалізації свого задуму окупанти розрахували точну потребу в озброєнні. За даними перехопленого документа, для виведення з ладу ключових об'єктів їм знадобиться до 770 дронів типу "Герань" та "Молнія", близько 170 керованих авіабомб, а також 75 балістичних ракет "Іскандер-М" та "Кинджал".

Наприклад, щоб зупинити роботу одного трансформатора на ТЕЦ, ворог закладає витрату у 25 безпілотників або три "Кинджали". Експерти військово-промислового комплексу зазначають, що цей документ є основою для формування держзамовлення на російських заводах.

Важливо! Ця інформація – не привід для паніки, а сигнал до максимальної підготовки. Держава вже активно будує інженерний захист та посилює ППО, проте кожній родині варто перевірити власні резерви.

Наявність заряджених павербанків, зарядних станцій, запасів технічної та питної води, а також альтернативних джерел тепла залишається головним правилом фінансової та побутової безпеки на найближчі місяці.

Що відомо про передісторію подій та попередні удари

Спроби заморозити українців тривають не перший рік, але зараз тактика стала більш системною. Як повідомляло видання The New York Times, перші масовані удари нової кампанії відбулися ще 30 вересня 2026 року, коли ракети атакували енергооб'єкти Київщини.

Тоді ж міністр енергетики Денис Шмигаль презентував цей перехоплений план європейським партнерам у Парижі, щоб пришвидшити постачання систем ППО. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) також підтверджують, що Путін змінив стратегію через невдачі на фронті, намагаючись спровокувати гуманітарну кризу та нову хвилю біженців до ЄС.