В Інституті вивчення війни (ISW) пояснили, чи стала нічна атака початком нової кампанії з ворожих атак.

Яка мета Кремля?

Аналітики вважають метою російських ударів погіршення енергетичної безпеки України напередодні зими 2026-2027 років та примус країни до капітуляції.

Російські війська намагаються цілеспрямовано зруйнувати об'єкти генерації та передачі електроенергії по всій країні. Зокрема, внаслідок останнього обстрілу було пошкоджено Трипільську ТЕС. А Укренерго запровадили аварійні графіки відключення світла у Київській області.

Українські моніторингові канали зазначають, що агресор розпочав нову хвилю систематичних ударів по енергетиці. Ключовими цілями росіян називають відключення українських АЕС від єдиної енергомережі, а також повне знеструмлення столиці та ключових промислових районів.

Аналітики нагадали слова міністра економіки України Олександра Кравченка, який заявив, що прийдешня зима може стати "найважчою та найсуворішою" через посилення російських ударів по українській енергетиці.

В ISW припускають, що Москва навмисно почала хвилю обстрілів іще до старту опалювального сезону. Експерти пояснюють це тим, що успіхи Сил оборони України на фронті у 2026 році змусили російського диктатора Володимира Путіна підкоригувати свою стратегію та відмовитися від початкової "теорії перемоги".

Путін, ймовірно, розпочинає кампанію з комбінованих ударів проти енергетики України до того, як вона зможе належним чином захистити свою енергомережу та розробити контрзаходи проти російської балістики та реактивних безпілотників,

– йдеться у звіті.

Крім того, ще одне завдання агресора – викликати гуманітарну кризу, деморалізувати суспільство та схилити українське керівництво до капітуляції ще до ймовірного старту мирних перемовин за участю США.