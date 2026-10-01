В Институте изучения войны (ISW) объяснили, стала ли ночная атака началом новой кампании вражеских атак.

Какова цель Кремля?

Аналитики считают, что целью российских ударов является ухудшение энергетической безопасности Украины в преддверии зимы 2026–2027 годов и принуждение страны к капитуляции.

Российские войска пытаются целенаправленно разрушить объекты генерации и передачи электроэнергии по всей стране. В частности, в результате последнего обстрела была повреждена Трипольская ТЭС. А Укрэнерго ввело аварийные графики отключения света в Киевской области.

Украинские мониторинговые каналы отмечают, что агрессор начал новую волну систематических ударов по энергетике. Ключевыми целями россиян называют отключение украинских АЭС от единой энергосети, а также полное обесточивание столицы и ключевых промышленных районов.

Аналитики напомнили слова министра экономики Украины Александра Кравченко, который заявил, что предстоящая зима может стать "самой тяжелой и суровой" из-за усиления российских ударов по украинской энергетике.

В ISW предполагают, что Москва намеренно начала волну обстрелов еще до начала отопительного сезона. Эксперты объясняют это тем, что успехи Сил обороны Украины на фронте в 2026 году заставили российского диктатора Владимира Путина скорректировать свою стратегию и отказаться от первоначальной "теории победы".

Путин, вероятно, начинает кампанию комбинированных ударов по энергетике Украины до того, как она сможет должным образом защитить свою энергосеть и разработать контрмеры против российской баллистики и реактивных беспилотников,

– говорится в отчете.

Кроме того, еще одна задача агрессора – вызвать гуманитарный кризис, деморализовать общество и склонить украинское руководство к капитуляции еще до вероятного начала мирных переговоров с участием США.