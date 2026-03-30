Середня зарплата зростає: хто з українців отримує найбільше і де платять 78 тисяч на місяць

Держстат опублікував статистику середньої зарплати в Україні за лютий 2026 року. Лідерами залишаються Київ та Київська область. А от найменше платять у Кіровоградській області – 20 083 гривні на місяць.

Якою була середня заробітна плата в лютому 2026 року?

Про те, як змінився рівень заробітної плати, йдеться в повідомленні Держстату.

Середня зарплата в Україні за лютий 2026 року зросла на 1,2% порівняно з січнем. Середня виплата за другий місяць року становила 28 321 гривню.

Найвищий рівень середньої зарплатні в Києві – 45 651 гривня. На другому місці – Київська область, де середній рівень виплати становив 29 077 гривень.

Серед регіонів із найнижчою зарплатою:

Кіровоградська область – 20 083 гривні;

Чернівецька область – 20 460 гривень.

Щодо оплати праці залежно від виду діяльності – лідером залишається сфера інформації та телекомунікації. За лютий працівники отримали там 78 941 гривню.

А найменше платять працівникам зі сфери мистецтва, спорту, розваг та відпочинку. Середня виплата за місяць тут всього 18 681 гривня.

Зокрема у Держстаті зазначили, що станом на 1 березня загальний борг із виплати зарплат для українців склав 3,5 мільйона гривень.

Що відомо про рівень зарплат в Україні у 2026 році?

За матеріалами ресурсу Work.ua середня заробітна плата в Україні станом на березень – 28 500 гривень.

Зауважте! Ресурс розраховує показник на основі вакансій. Середню зарплату березня вирахували з пропонованих зарплат у 169 791 вакансії.

Якщо порівнювати теперішній показник із березнем 2025 року – рівень зарплат в Україні зріс на 19%. Якщо порівнювати часовий проміжок у 3 роки – середня зарплата зросла на 78%.

За статистикою ресурсу, найбільше протягом року зарплата зросла у:

біркувальників – на 143%;

мулярів – на 77%;

соціальних працівників – на 68%;

бурильників – на 64%;

медичних директорів – на 63%.

