Середня зарплата зростає: хто з українців отримує найбільше і де платять 78 тисяч на місяць
- Середня зарплата в Україні в лютому 2026 року зросла на 1,2%, з найвищим рівнем у Києві – 45 651 гривня.
- Протягом року, від січня 2025, зарплати найбільше зросли у біркувальників, мулярів, соціальних працівників, бурильників та медичних директорів.
Держстат опублікував статистику середньої зарплати в Україні за лютий 2026 року. Лідерами залишаються Київ та Київська область. А от найменше платять у Кіровоградській області – 20 083 гривні на місяць.
Якою була середня заробітна плата в лютому 2026 року?
Про те, як змінився рівень заробітної плати, йдеться в повідомленні Держстату.
Середня зарплата в Україні за лютий 2026 року зросла на 1,2% порівняно з січнем. Середня виплата за другий місяць року становила 28 321 гривню.
Найвищий рівень середньої зарплатні в Києві – 45 651 гривня. На другому місці – Київська область, де середній рівень виплати становив 29 077 гривень.
Серед регіонів із найнижчою зарплатою:
- Кіровоградська область – 20 083 гривні;
- Чернівецька область – 20 460 гривень.
Щодо оплати праці залежно від виду діяльності – лідером залишається сфера інформації та телекомунікації. За лютий працівники отримали там 78 941 гривню.
А найменше платять працівникам зі сфери мистецтва, спорту, розваг та відпочинку. Середня виплата за місяць тут всього 18 681 гривня.
Зокрема у Держстаті зазначили, що станом на 1 березня загальний борг із виплати зарплат для українців склав 3,5 мільйона гривень.
Що відомо про рівень зарплат в Україні у 2026 році?
За матеріалами ресурсу Work.ua середня заробітна плата в Україні станом на березень – 28 500 гривень.
Зауважте! Ресурс розраховує показник на основі вакансій. Середню зарплату березня вирахували з пропонованих зарплат у 169 791 вакансії.
Якщо порівнювати теперішній показник із березнем 2025 року – рівень зарплат в Україні зріс на 19%. Якщо порівнювати часовий проміжок у 3 роки – середня зарплата зросла на 78%.
За статистикою ресурсу, найбільше протягом року зарплата зросла у:
- біркувальників – на 143%;
- мулярів – на 77%;
- соціальних працівників – на 68%;
- бурильників – на 64%;
- медичних директорів – на 63%.
Що ще потрібно знати про роботу й оплату праці в Україні?
Щомісячні виплати для робітничих спеціальностей зросли на 10 – 40%. Водночас деяких фахівців просто не вистачає. Наприклад, попит на такі посади значно зріс: комплектувальник, виконроб, машиністів екскаватора, зварювальник категорії виробництва.
Водночас бувають ситуації, коли перед отриманням зарплати бухгалтерія має вирахувати певний відсоток грошей із зарплати. Передусім йдеться про військовий збір та інші податки. А також є неподаткові утримання. Сюди належать обов'язкові платежі за рішенням суду, можливі відшкодування. Зокрема чи не найпоширенішим із видів відрахувань з українських зарплат – є аліменти.