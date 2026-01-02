Середня зарплата в Україні збільшилася: кому платять до 70 тисяч

В Україні зріс рівень середньої заробітної плати. Однак розрив між заробітком по галузях величезний – найменше все ще отримували працівники освіти.

Як зросла середня зарплата?

У листопаді (останні оприлюднені дані) середня зарплата по Україні зросла на 0,9% порівняно із жовтнем – до 27 167 гривень, передає 24 Канал з посиланням на Державну службу статистики.

За даними відомства, лідерами за зарплатами залишаються кияни:

У столиці в листопаді мешканці заробляли середню зарплату у розмірі 40 633 гривні ;

; На другому місці за заробітком була Дніпропетровська область із 31 706 гривнями;

Замикала трійку лідерів Луганська область, де рівень зарплати у середньому складав 31 340 гривні.

Найменше платили у листопаді у центрі країни – Кіровоградська область пасла задніх із середньою зарплатою у 19 079 гривень.

Також найнижчу оплату праці зафіксували ще у двох регіонах:

у Чернігівській області – 20 344 гривні;

та в Чернівецькій області – 19 096 гривні.

Станом на 1 грудня 2025 року заборгованість по виплаті заробітної плати загалом по країні складала 3,8 мільярда гривень.

Зауважте! Держстат наводить дані щодо нарахованих зарплат, тобто разом із податками. Після вирахування 18% ПДФО та 5% військового збору "чиста" середня зарплата за листопад становила 20 919 гривень.

Хто отримує найвищі зарплати?

Статистика Держстату показує, що у листопаді 2025 року найкраще в Україні заробляли ІТ-шники.

У сфері інформації та телекомунікацій середня зарплата складала 66 934 гривні ;

; Найменшу зарплату платили освітянам – 16 622 гривні у середньому.

Водночас у зазначений період по Україні загалом зросла кількість штатних працівників – до понад 5,3 мільйона людей:

найбільше працевлаштованих було у секторі промисловості – понад 1,2 мільйона;

на другому місці – працівники шкіл, університетів та інших освітніх закладів – понад мільйон;

третє місце за кількістю штатних робітників посіла сфера потової та роздрібної торгівлі, а також СТО – 674,6 тисячі людей.

Важливо! У 2026 році заробітні плати педагогів в Україні зросли. З 1 січня виплати учителям, викладачам, науково-педагогічним працівникам та вихователям дитячих садочків зросли на 30%, повідомляє Міністерство освіти і науки України. З 1 вересня планується ще одне підвищення їхнього доходу – на 20%.

Що ще треба знати про зарплату в Україні?