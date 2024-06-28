Через пенсію за ґрати: як шахраї обманювали Пенсійний фонд
Джерело:ПФУ
Нарахування пенсії регулюється законодавством. Є обставини при яких ці кошти не виплачуються.
Які деталі цієї справи
У Київській області зафіксували декілька випадків шахрайства з пенсійними виплатами. Йдеться про незаконне заволодіння пенсією особи.
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Про які випадки шахрайства відомо:
- неповідомлення про смерть пенсіонера;
- неповідомлення про виїзд пенсіонера на ПМП у іншу країну;
- припинення дії акту, який надається після медико-соціальної експертизи, про підтвердження інвалідності у особи.
Зловмисники приховують вказану інформацію, аби отримувати кошти пенсіонера далі. Вказані шахрайські дії передбачають порушення одразу декількох статей ККУ:
- частина 1 статті 190;
- частина 4 статті 185.
Які наслідки такого шахрайства
При виявленні таких шахрайських дій, зловмисника зобов'яжуть повернути надмірно виплачені гроші. Щобільше, винного можуть притягнути до кримінальної відповідальності.
В діях таких осіб наявні ознаки складу злочину передбаченого частиною 1 статті 190 КК України – заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою та частиною 4 статті 185 КК України (крадіжка скоєна в умовах воєнного або надзвичайного стану – тяжкий злочин), що призводить до переплати пенсійних виплат, чим причиняються збитки державі,
– йдеться у повідомлені ПФУ.