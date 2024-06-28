Які деталі цієї справи

У Київській області зафіксували декілька випадків шахрайства з пенсійними виплатами. Йдеться про незаконне заволодіння пенсією особи.

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Про які випадки шахрайства відомо:

неповідомлення про смерть пенсіонера;

неповідомлення про виїзд пенсіонера на ПМП у іншу країну;

припинення дії акту, який надається після медико-соціальної експертизи, про підтвердження інвалідності у особи.

Зловмисники приховують вказану інформацію, аби отримувати кошти пенсіонера далі. Вказані шахрайські дії передбачають порушення одразу декількох статей ККУ:

частина 1 статті 190;

частина 4 статті 185.

Які наслідки такого шахрайства

При виявленні таких шахрайських дій, зловмисника зобов'яжуть повернути надмірно виплачені гроші. Щобільше, винного можуть притягнути до кримінальної відповідальності.

В діях таких осіб наявні ознаки складу злочину передбаченого частиною 1 статті 190 КК України – заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою та частиною 4 статті 185 КК України (крадіжка скоєна в умовах воєнного або надзвичайного стану – тяжкий злочин), що призводить до переплати пенсійних виплат, чим причиняються збитки державі,

– йдеться у повідомлені ПФУ.

Нагадаємо! Деякі пенсіонери не отримали пенсію через непроходження ідентифікації.