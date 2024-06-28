Какие детали этого дела

В Киевской области зафиксировали несколько случаев мошенничества с пенсионными выплатами. Речь идет о незаконном завладении пенсией лица.

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О каких случаях мошенничества известно:

неуведомление о смерти пенсионера;

неуведомление о выезде пенсионера на ПМЖ в другую страну;

прекращение действия акта, который предоставляется после медико-социальной экспертизы, о подтверждении инвалидности у лица.

Злоумышленники скрывают указанную информацию, чтобы получать средства пенсионера дальше. Указанные мошеннические действия предусматривают нарушение сразу нескольких статей УК:

часть 1 статьи 190;

часть 4 статьи 185.

Какие последствия такого мошенничества

При обнаружении таких мошеннических действий, злоумышленника обяжут вернуть чрезмерно выплаченные деньги. Более того, виновного могут привлечь к уголовной ответственности.

В действиях таких лиц имеются признаки состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 190 УК Украины – завладение чужим имуществом путем обмана или злоупотребления доверием и частью 4 статьи 185 УК Украины (кража совершенная в условиях военного или чрезвычайного положения – тяжкое преступление), что приводит к переплате пенсионных выплат, чем причиняются убытки государству,

– говорится в сообщении ПФУ.

Напомним! Некоторые пенсионеры не получили пенсию из-за непрохождения идентификации.