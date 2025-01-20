Українців попередили про новий випадок шахрайства щодо виплат
- Українців попередили про фейкову інформацію щодо виплат від Дональда Трампа, яка поширюється в соцмережах та месенджерах.
- Центр протидії дезінформації наголошує, що жодних офіційних заяв чи програм для виплат українцям від Дональда Трампа не існує.
У мережі виник черговий випадок клікбейту. Йдеться про новину щодо виплати українцям коштів від Дональда Трампа.
Українців попередили про фейк
Однак інформація є неправдивою, передає 24 канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.
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Так у багатьох соцмережах та месенджерах почали з'являтися дописи, що після інавгурації новообраного президента США, українці зможуть отримати 6 500 гривень. Громадян закликали заповнювати спеціальну форму та повідомити про неї рідним та близьким.
Однак мешканцям України пояснили, що подібну дезінформацію вигадують для підвищення охоплень та залучення нової аудиторії в соцмережах та месенджерах.
Жодних офіційних заяв чи програм для виплат українцям від новообраного Президента США Дональда Трампа не існує, — наголосили у ЦПД.
Важливо! Тобто жодних виплат від Дональда Трампа для українців не передбачається.