"Починається справжня битва": Трамп зупинив шатдаун, але є нюанс

Президент США Дональд Трамп у вівторок терміново підписав масштабний пакет бюджетних витрат. Цим він завершив частковий шатдаун уряду лише через три дні після його початку, але документ створив нову загрозу.

Який документ підписав Трамп?

Раніше того ж дня Палата представників ухвалила пакет видатків після напруженого голосування, передає 24 Канал з посиланням на CNN.

Це стало важкою перемогою як для Трампа, так і для спікера Палати представників Майка Джонсона. Президент і керівництво Республіканської партії активно тиснули на однопартійців, вимагаючи, аби ті підтримали законопроєкт, попри суперечки.

Річ у тім, що частина республіканців вимагала вимагали додати до пакета законопроєкт про суворішу ідентифікацію виборців.

Однак партійне керівництво хотіло відкласти це питання.

Зрештою законодавцям вдалося дійти компромісу й уникнути повторення затяжного шатдауну уряду, який минулої осені паралізував роботу Вашингтона.

Хто отримав фінансування?

Бюджетний закон забезпечить фінансування близько трьох чвертей федеральних агентств і дає довгоочікувану стабільність після місяців суперечок.

Законопроєкт передбачає:

Загальні видатки Конгресу дещо зменшаться.

Відмовилися від скорочення фінансування Національних інститутів здоров'я (NIH), грантів Pell для студентів та програм для безпеки виборів.

Планується підвищення зарплат військовим та інвестиції в безпеку авіації.

Однак суттєво урізали фінансування програм міжнародної допомоги після торішнього рішення Білого дому закрити програми USAID (Агентство США з міжнародного розвитку).

Зауважте! У 2025 році Вашингтон переглянув 83% програм USAID і скасував 5 200 контрактів, повідомив держсекретар Марко Рубіо. Агентство, нагадаємо, надавало значну підтримку Україні у сферах енергетичної безпеки, охорони здоров'я, економічного розвитку та демократичних реформ.

Чому не всі питання вирішені?

Втім, Конгрес так і не зміг домовитися про повноцінний бюджет для Департаменту внутрішньої безпеки (DHS).

Спікер Джонсон анонсував журналістам жорстке протистояння республіканців з демократами щодо реформи міграційної служби (ICE).

Справжня боротьба починається навколо законопроєкту про внутрішню безпеку,

– наголосив Джонсон.

Тепер Трамп та демократи мають лише два тижні, щоб домовитися про реформу міграційної служби.

В іншому випадку на США чекає новий шатдаун, вже у межах Департаменту внутрішньої безпеки. А до нього, зокрема, входять агентства TSA, яке відповідає за безпеку аеропортів, та FEMA, що реагує на надзвичайні ситуації.

Важливо! Новий шатдаун у США розпочалася опівночі 31 січня за місцевим часом. Це сталося через те, що Конгрес не зміг ухвалити шість законопроєктів про бюджетні видатки. У підсумку без фінансування тимчасово залишилися багато федеральних відомств, зокрема, Держдеп та Пентагон.

Яким був попередній шатдаун у США?