Що означає шатдаун у США?

Офіційно зупинка уряду розпочалася опівночі 31 січня за місцевим часом, передає 24 Канал з посиланням на CBS News.

Через шатдаун фінансування багатьох федеральних відомств вичерпалося. Без грошей залишилися:

Міністерство оборони (Пентагон);

Державний департамент;

Міністерство праці;

Міністерство охорони здоров'я та соціальних служб;

Міністерство освіти;

Міністерство транспорту;

Міністерство житлового будівництва та міського розвитку;

та Міністерство фінансів і Податкової служби (IRS).

Водночас Сенат пізно ввечері у п'ятницю проголосував за пакет із п'яти законів та продовжив фінансування Департаменту внутрішньої безпеки на два тижні.

Також частина відомств продовжить працювати без змін, оскільки їхнє фінансування Конгрес уже затвердив заздалегідь. Зокрема, мова йде про Міністерство юстиції, Міністерство у справах ветеранів тощо.

Важливо! Однак цей шатдаун у США може виявитися короткочасним. якщо Палата представників швидко схвалить бюджетну угоду, яку Сенат підтримав у п’ятницю. Вона повертається до роботи у понеділок. У Вашингтоні не налаштовані на тривалу зупинку роботи уряду, як було минулої осені.

Які наслідки шатдауну?

За законом про запобігання дефіциту (Antideficiency Act), федеральні агентства в США не можуть витрачати кошти, не дозволені Конгресом.

Тому під час шатдауну відомства, які не мають нового фінансування, зобов'язані припинити всі неважливі функції. Кожне агентство самостійно визначає, яка робота є критичною.

Співробітники критично важливих секторів, як армія, авіадиспетчери, охорона аеропортів, змушені зобов'язані працювати без зарплати. Проте заборгованість їм виплачують після відкриття уряду.

Решту працівників відправляють у неоплачувані відпустки.

Головні проблеми зазвичай виникають через затримки зарплат. Минулого року через нестачу персоналу почалися масові скасування та затримки авіарейсів. А Міністерство транспорту навіть скорочувало кількість польотів з міркувань безпеки.

Що відомо про попередній шатдаун у США?