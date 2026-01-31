Что означает шатдаун в США?

Официально остановка правительства началась в полночь 31 января по местному времени, передает 24 Канал со ссылкой на CBS News.

Смотрите также Самый длинный шатдаун в истории: сколько миллиардов потеряла Америка и как это повлияло на Украину

Из-за шатдауна финансирование многих федеральных ведомств иссякло. Без денег остались:

Министерство обороны (Пентагон);

Государственный департамент;

Министерство труда;

Министерство здравоохранения и социальных служб;

Министерство образования;

Министерство транспорта;

Министерство жилищного строительства и городского развития;

и Министерство финансов и Налоговой службы (IRS).

В то же время Сенат поздно вечером в пятницу проголосовал за пакет из пяти законов и продолжил финансирование Департамента внутренней безопасности на две недели.

Также часть ведомств продолжит работать без изменений, поскольку их финансирование Конгресс уже утвердил заранее. В частности, речь идет о Министерстве юстиции, Министерство по делам ветеранов и тому подобное.

Важно! Однако этот шатдаун в США может оказаться кратковременным. если Палата представителей быстро одобрит бюджетное соглашение, которое Сенат поддержал в пятницу. Она возвращается к работе в понедельник. В Вашингтоне не настроены на длительную остановку работы правительства, как было прошлой осенью.

Какие последствия шатдауна?

По закону о предотвращении дефицита (Antideficiency Act), федеральные агентства в США не могут тратить средства, не разрешенные Конгрессом.

Поэтому во время шатдауна ведомства, которые не имеют нового финансирования, обязаны прекратить все неважные функции. Каждое агентство самостоятельно определяет, какая работа является критической.

Сотрудники критически важных секторов, как армия, авиадиспетчеры, охрана аэропортов, вынуждены обязаны работать без зарплаты. Однако задолженность им выплачивают после открытия правительства.

Остальных работников отправляют в неоплачиваемые отпуска.

Главные проблемы обычно возникают из-за задержек зарплат. В прошлом году из-за нехватки персонала начались массовые отмены и задержки авиарейсов. А Министерство транспорта даже сокращало количество полетов из соображений безопасности.

Что известно о предыдущем шатдауне в США?