Який документ підписав Трамп?

Раніше того ж дня Палата представників ухвалила пакет видатків після напруженого голосування, передає 24 Канал з посиланням на CNN.

Це стало важкою перемогою як для Трампа, так і для спікера Палати представників Майка Джонсона. Президент і керівництво Республіканської партії активно тиснули на однопартійців, вимагаючи, аби ті підтримали законопроєкт, попри суперечки.

Річ у тім, що частина республіканців вимагала вимагали додати до пакета законопроєкт про суворішу ідентифікацію виборців.

Однак партійне керівництво хотіло відкласти це питання.

Зрештою законодавцям вдалося дійти компромісу й уникнути повторення затяжного шатдауну уряду, який минулої осені паралізував роботу Вашингтона.

Хто отримав фінансування?

Бюджетний закон забезпечить фінансування близько трьох чвертей федеральних агентств і дає довгоочікувану стабільність після місяців суперечок.

Законопроєкт передбачає:

Загальні видатки Конгресу дещо зменшаться.

Відмовилися від скорочення фінансування Національних інститутів здоров'я (NIH), грантів Pell для студентів та програм для безпеки виборів.

Планується підвищення зарплат військовим та інвестиції в безпеку авіації.

Однак суттєво урізали фінансування програм міжнародної допомоги після торішнього рішення Білого дому закрити програми USAID (Агентство США з міжнародного розвитку).

Зауважте! У 2025 році Вашингтон переглянув 83% програм USAID і скасував 5 200 контрактів, повідомив держсекретар Марко Рубіо. Агентство, нагадаємо, надавало значну підтримку Україні у сферах енергетичної безпеки, охорони здоров'я, економічного розвитку та демократичних реформ.

Чому не всі питання вирішені?

Втім, Конгрес так і не зміг домовитися про повноцінний бюджет для Департаменту внутрішньої безпеки (DHS).

Спікер Джонсон анонсував журналістам жорстке протистояння республіканців з демократами щодо реформи міграційної служби (ICE).

Справжня боротьба починається навколо законопроєкту про внутрішню безпеку,

– наголосив Джонсон.

Тепер Трамп та демократи мають лише два тижні, щоб домовитися про реформу міграційної служби.

В іншому випадку на США чекає новий шатдаун, вже у межах Департаменту внутрішньої безпеки. А до нього, зокрема, входять агентства TSA, яке відповідає за безпеку аеропортів, та FEMA, що реагує на надзвичайні ситуації.

Важливо! Новий шатдаун у США розпочалася опівночі 31 січня за місцевим часом. Це сталося через те, що Конгрес не зміг ухвалити шість законопроєктів про бюджетні видатки. У підсумку без фінансування тимчасово залишилися багато федеральних відомств, зокрема, Держдеп та Пентагон.

