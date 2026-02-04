Какой документ подписал Трамп?
Ранее в тот же день Палата представителей приняла пакет расходов после напряженного голосования, передает 24 Канал со ссылкой на CNN.
Это стало тяжелой победой как для Трампа, так и для спикера Палаты представителей Майка Джонсона. Президент и руководство Республиканской партии активно давили на однопартийцев, требуя, чтобы те поддержали законопроект, несмотря на споры.
- Дело в том, что часть республиканцев требовала требовали добавить в пакет законопроект о более строгой идентификации избирателей.
- Однако партийное руководство хотело отложить этот вопрос.
В конце концов законодателям удалось прийти к компромиссу и избежать повторения затяжного шатдауна правительства, который прошлой осенью парализовал работу Вашингтона.
Кто получил финансирование?
Бюджетный закон обеспечит финансирование около трех четвертей федеральных агентств и дает долгожданную стабильность после месяцев споров.
Законопроект предусматривает:
- Общие расходы Конгресса несколько уменьшатся.
- Отказались от сокращения финансирования Национальных институтов здоровья (NIH), грантов Pell для студентов и программ для безопасности выборов.
- Планируется повышение зарплат военным и инвестиции в безопасность авиации.
Однако существенно урезали финансирование программ международной помощи после прошлогоднего решения Белого дома закрыть программы USAID (Агентство США по международному развитию).
Заметьте! В 2025 году Вашингтон пересмотрел 83% программ USAID и отменил 5 200 контрактов, сообщил госсекретарь Марко Рубио. Агентство, напомним, оказывало значительную поддержку Украине в сферах энергетической безопасности, здравоохранения, экономического развития и демократических реформ.
Почему не все вопросы решены?
Впрочем, Конгресс так и не смог договориться о полноценном бюджете для Департамента внутренней безопасности (DHS).
Спикер Джонсон анонсировал журналистам жесткое противостояние республиканцев с демократами по реформе миграционной службы (ICE).
Настоящая борьба начинается вокруг законопроекта о внутренней безопасности,
– подчеркнул Джонсон.
Теперь Трамп и демократы имеют всего две недели, чтобы договориться о реформе миграционной службы.
В противном случае США ждет новый шатдаун, уже в рамках Департамента внутренней безопасности. А к нему, в частности, входят агентства TSA, которое отвечает за безопасность аэропортов, и FEMA, реагирующее на чрезвычайные ситуации.
Важно! Новый шатдаун в США начался в полночь 31 января по местному времени. Это произошло из-за того, что Конгресс не смог принять шесть законопроектов о бюджетных расходах. В итоге без финансирования временно остались многие федеральные ведомства, в частности, Госдеп и Пентагон.
Каким был предыдущий шатдаун в США?
Предыдущий шатдаун в США стартовал 1 октября 2025 года. По информации Reuters, он длился рекордные 43 дня и стал следствием того, что Конгресс не смог вовремя принять закон о финансировании федеральных ведомств на новый финансовый год.
Остановка работы правительства больно ударила по ряду сфер, в частности по транспорту. Из-за урезания финансирования по всей стране начались массовые задержки авиарейсов. Уже на седьмой день после начала шатдауна аэропорты фиксировали серьезные сбои в расписаниях и проблемы с обслуживанием пассажиров.
Вывести ситуацию из тупика удалось лишь в середине ноября. 13 ноября, по киевскому времени, Палата представителей одобрила законопроект о возобновлении финансирования работы правительства. После этого документ подписал Дональд Трамп, что официально поставило точку в самом длинном шатдауне в истории США.