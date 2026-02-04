Какой документ подписал Трамп?

Ранее в тот же день Палата представителей приняла пакет расходов после напряженного голосования, передает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Смотрите также "Мы это сделаем": Майк Джонсон заявил о шансах завершить шатдаун в США

Это стало тяжелой победой как для Трампа, так и для спикера Палаты представителей Майка Джонсона. Президент и руководство Республиканской партии активно давили на однопартийцев, требуя, чтобы те поддержали законопроект, несмотря на споры.

Дело в том, что часть республиканцев требовала требовали добавить в пакет законопроект о более строгой идентификации избирателей.

Однако партийное руководство хотело отложить этот вопрос.

В конце концов законодателям удалось прийти к компромиссу и избежать повторения затяжного шатдауна правительства, который прошлой осенью парализовал работу Вашингтона.

Кто получил финансирование?

Бюджетный закон обеспечит финансирование около трех четвертей федеральных агентств и дает долгожданную стабильность после месяцев споров.

Законопроект предусматривает:

Общие расходы Конгресса несколько уменьшатся.

Отказались от сокращения финансирования Национальных институтов здоровья (NIH), грантов Pell для студентов и программ для безопасности выборов.

Планируется повышение зарплат военным и инвестиции в безопасность авиации.

Однако существенно урезали финансирование программ международной помощи после прошлогоднего решения Белого дома закрыть программы USAID (Агентство США по международному развитию).

Заметьте! В 2025 году Вашингтон пересмотрел 83% программ USAID и отменил 5 200 контрактов, сообщил госсекретарь Марко Рубио. Агентство, напомним, оказывало значительную поддержку Украине в сферах энергетической безопасности, здравоохранения, экономического развития и демократических реформ.

Почему не все вопросы решены?

Впрочем, Конгресс так и не смог договориться о полноценном бюджете для Департамента внутренней безопасности (DHS).

Спикер Джонсон анонсировал журналистам жесткое противостояние республиканцев с демократами по реформе миграционной службы (ICE).

Настоящая борьба начинается вокруг законопроекта о внутренней безопасности,

– подчеркнул Джонсон.

Теперь Трамп и демократы имеют всего две недели, чтобы договориться о реформе миграционной службы.

В противном случае США ждет новый шатдаун, уже в рамках Департамента внутренней безопасности. А к нему, в частности, входят агентства TSA, которое отвечает за безопасность аэропортов, и FEMA, реагирующее на чрезвычайные ситуации.

Важно! Новый шатдаун в США начался в полночь 31 января по местному времени. Это произошло из-за того, что Конгресс не смог принять шесть законопроектов о бюджетных расходах. В итоге без финансирования временно остались многие федеральные ведомства, в частности, Госдеп и Пентагон.

Каким был предыдущий шатдаун в США?