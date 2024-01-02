Долар понад 38, євро понад 42: валюти рекордно зросли на готівковому ринку
2 січня 2024, 10:21Читать новость на русском
У перший тиждень нового року долар суттєво виріс у банках при купівлі та продажі. Водночас в обмінниках та на чорному ринку відбувається спад. На чорному ринку вартість євро теж змінилася.
Курс валют у банках
- Станом на ранок 2 січня, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 38,2 гривні (+20 копійок проти 29 грудня 2023 року), а продаж – 39,1 гривні (+30 копійок).
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- Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 42,1 гривні (+10 копійок), а продаж – в середньому за 43,2 гривні (+30 копійок).
Курс в обмінниках
- В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 38,05 гривні (-32 копійки), а продаж – 39,85 гривні (+50 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 42,05 гривні (+13 копійок), а продаж – 43,85 гривні (+23 копійки).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,50 гривні (-10 копійок), а продаж – 39,34 гривні (+53 копійки).
- Євро купують за 42,52 гривні (-13 копійок), а продають за 43,49 гривні (+59 копійок).
Курс долара на міжбанку та на готівковому ринку
Як розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, на міжбанку діятиме і надалі режим керованої гнучкості. За прогнозами, у перший тиждень року ситуація на валютному ринку буде досить прогнозованою, адже всі процеси, що відбуваються, не виникають зненацька й не раптово не зникають.
Зазвичай на початку року, особливо в післясвятковий період, спостерігається до певної міри "млявість", як у стані покупців, так і продавців. Тому за збереження основних тенденцій ринку, активність на ринку порівняно зі “святковим тижнем” наприкінці грудня може скоротитися до 20%.
Щодо курс долара на готівковому ринку, то він залишатиметься стабільним, із коливаннями у 0,3 гривні. Курсові межі будуть у районі 37,5 – 38,5 гривні за долар.
- Триватиме процес скорочення різниці між курсами міжбанку та готівкового ринку: не перевищить 0,3 – 0,6 гривні.
- Впливатиме на курс долара макрофінансова підтримка України, яка допомагає підтримувати стабільність валютного ринку та економіки країни.