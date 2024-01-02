Курс валют в банках

По состоянию на утро 2 января, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 38,2 гривны (+20 копеек против 29 декабря 2023 года), а продажа – 39,1 гривны (+30 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем производится по 42,1 гривны (+10 копеек), а продажа – в среднем за 43,2 гривны (+30 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 38,05 гривны (-32 копейки), а продажа – 39,85 гривны (+50 копеек), по данным finance.ua.

(-32 копейки), а продажа – (+50 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 42,05 гривны (+13 копеек), а продажа – 43,85 гривны (+23 копейки).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,50 гривны (-10 копеек), а продажа – 39,34 гривны (+53 копейки).

(-10 копеек), а продажа – (+53 копейки). Евро покупают за 42,52 гривны (-13 копеек), а продают за 43,49 гривны (+59 копеек).

Курс доллара на межбанке и на наличном рынке

Как рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, на межбанке будет действовать и дальше режим управляемой гибкости. По прогнозам, в первую неделю года ситуация на валютном рынке будет достаточно прогнозируемой, ведь все происходящие процессы не возникают неожиданно и не внезапно не исчезают.

Тарас Лесной Начальник департамента казначейства Глобус Банка Обычно в начале года, особенно в послепраздничный период, наблюдается в определенной степени "вялость", как в состоянии покупателей, так и продавцов. Поэтому при сохранении основных тенденций рынка активность на рынке по сравнению с "праздничной неделей" в конце декабря может сократиться до 20%.

Обратите внимание! Колебания курса будут в пределах 0,2 гривны. Плановые валютные границы на межбанковском рынке прогнозируются на уровне 37,5 – 38 гривен за доллар.

Что касается курса доллара на наличном рынке, то он будет оставаться стабильным, с колебаниями в 0,3 гривны. Курсовые границы будут в районе 37,5 – 38,5 гривны за доллар.

Продолжится процесс сокращения разницы между курсами межбанка и наличного рынка: не превысит 0,3 – 0,6 гривны.

Влияет на курс доллара макрофинансовая поддержка Украины, помогающая поддерживать стабильность валютного рынка и экономики страны.

Важно ! В целом в первую неделю года на валютном рынке Украины ожидается стабильный курс доллара с незначительными колебаниями, а мягкое вмешательство НБУ обеспечит прогнозируемость и сбалансированность валютного рынка.