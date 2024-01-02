Курс валют у банках

Станом на ранок 2 січня, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 38,2 гривні (+20 копійок проти 29 грудня 2023 року), а продаж – 39,1 гривні (+30 копійок).

Читайте також Чи буде долар по 40 гривень у 2024 році

Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 42,1 гривні (+10 копійок), а продаж – в середньому за 43,2 гривні (+30 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 38,05 гривні (-32 копійки), а продаж – 39,85 гривні (+50 копійок), за даними finance.ua.

(-32 копійки), а продаж – (+50 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 42,05 гривні (+13 копійок), а продаж – 43,85 гривні (+23 копійки).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,50 гривні (-10 копійок), а продаж – 39,34 гривні (+53 копійки).

(-10 копійок), а продаж – (+53 копійки). Євро купують за 42,52 гривні (-13 копійок), а продають за 43,49 гривні (+59 копійок).

Курс долара на міжбанку та на готівковому ринку

Як розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, на міжбанку діятиме і надалі режим керованої гнучкості. За прогнозами, у перший тиждень року ситуація на валютному ринку буде досить прогнозованою, адже всі процеси, що відбуваються, не виникають зненацька й не раптово не зникають.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Зазвичай на початку року, особливо в післясвятковий період, спостерігається до певної міри "млявість", як у стані покупців, так і продавців. Тому за збереження основних тенденцій ринку, активність на ринку порівняно зі “святковим тижнем” наприкінці грудня може скоротитися до 20%.

Зверніть увагу! Коливання курсу будуть у межах 0,2 гривні. Планові валютні межі на міжбанківському ринку прогнозуються на рівні 37,5 – 38 гривень за долар.

Щодо курс долара на готівковому ринку, то він залишатиметься стабільним, із коливаннями у 0,3 гривні. Курсові межі будуть у районі 37,5 – 38,5 гривні за долар.

Триватиме процес скорочення різниці між курсами міжбанку та готівкового ринку: не перевищить 0,3 – 0,6 гривні.

Впливатиме на курс долара макрофінансова підтримка України, яка допомагає підтримувати стабільність валютного ринку та економіки країни.

Важливо! В цілому, у перший тиждень року на валютному ринку України очікується стабільний курс долара з незначними коливаннями, а м'яке втручання НБУ забезпечить прогнозованість і збалансованість валютного ринку.