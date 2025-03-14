Чи подорожчають в Україні залізничні квитки

Вартість пасажирських квитків на поїзди "Укрзалізниці" не зростатиме. У фінансовому плані компанії на рік – зберегти поточні тарифи для громадян.

Що буде з цінами на залізницю

Водночас "Укрзалізниця" отримує прибутки від міжнародних перевезень, і ухвалено рішення розширити їхню географію та кількість, зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до Уряду, повідомляє 24 Канал з посиланням на YouTube-канал Олексія Гончаренка.

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Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Ми вже провели дві наради з керівництвом "Укрзалізниці" щодо фінансового плану компанії на цей рік. Головне – зберегти поточні тарифи для громадян. В умовах війни ми повинні думати про людей – ціна на квитки має залишатися незмінною.

Водночас прем’єр-міністр заявив, що в питанні вантажних перевезень уряд очікує від "Укрзалізниці" компромісних рішень, узгоджених із бізнесом.

Щодо тарифів на вантажі, домовилися, що "Укрзалізниця" спільно з бізнесом перегляне ті напрямки, де перевезення є збитковими. Їм слід вивести такі тарифи хоча б на рівень собівартості або зробити їх прибутковими. Протягом найближчих тижня-півтора компанія має подати фінансовий план уряду,

– додав Шмигаль.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" запропонувала підвищити тарифи на вантажні перевезення на 37% у 2025 році.

До слова! Відповідні документи вже передані до Міністерства розвитку громад і територій, яке наразі їх аналізує та проводить консультації з представниками бізнесу.